Rafael Puente Jr. se disculpa por el peor partido de Lobos BUAP

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El técnico de Lobos BUAP, Rafael Puente, se marchó apenado de Ciudad Universitaria, luego del tropiezo 2-0 de su equipo este domingo.



"Fue el peor partido del torneo, me disculpo con la afición porque uno de nuestros compromisos es dar espectáculo", expresó al final del encuentro.



Asimismo, Fuente del Río evitó hablar de la ausencia de Julián Quiñones, quien se recupera tras un pleito extra cancha que lo mandó al hospital, y que resultó en la baja definitiva de William Palacios. "No hablo de jugadores en particular", explicó.



Lobos recibirá al América en la quinta fecha del Apertura 2017.