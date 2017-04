"Pollo" Saldívar salva a Pumas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Dicen por ahí que “un héroe no necesita capa... Sólo un par de guantes”.



Para Alfredo Saldívar, portero de los Pumas, la frase le quedó como anillo al dedo. Hace apenas tres días, el pasado domingo había sido el causante de la derrota ante el líder Toluca. Tres días después, el miércoles, lavó su error y permitió que su equipo sumara por lo menos un punto en el empate a un gol frente al Atlas.



“Un gran portero se hace comiéndose 400 goles, pero que éstos no sean en un campeonato”, mencionó en alguna ocasión Amadeo Carrizo, legendario portero argentino y Saldívar así lo ha entendido.



Apenas a los 15 minutos de iniciado el juego recibió el gol, uno en propia puerta de su compañero José Antonio García, se pensaba que un juego aciago se volvería a repetir, pero el joven guardameta universitario se recompuso no sólo del gol tempranero, sino de lo que sucedió también en CU.



Del otro lado, también Miguel Fraga dijo presente. Eterno suplente en Morelia llegó al Atlas para hacer lo mismo, mas con la fortuna de que Ustari es tan buen portero como frágil. La lesión del portero argentino fue aprovechada por el mexicano que no ha desentonado en el torneo ni desentonó en este juego.



Los porteros fueron figuras, pero también mucho tuvo que ver la falta de puntería de los delanteros. Hombres hechos para provocar alegría, pero esta vez, lo que generaron fue desesperación, ya que a pesar del vértigo, sólo hubo lamentos.



Pumas sin Nicolás Castillo que no se recuperó en el último minuto, recurrió al siempre eficaz Matías Britos para empatar. El uruguayo siempre responde, sólo la fama y el buen momento del chileno es lo que lo ha relegado. El futbol es ingrato y de poca memoria.



Buen juego en el estadio Jalisco en donde debió existir un ganador, pero que nadie debió perder. Atlas llegó a 19 puntos, aún está en zona de Liguilla y Pumas 18, lo que lo deja fuera de la fiesta, por ahora.