Comité técnico da el pase a Venezuela contra Italia

ZAPOPAN, Jalisco(GH)

Venezuela will play Italy in Monday night’s Pool D tiebreaker based on runs allowed per defensive inning rule. https://t.co/AWnSZQSoMM pic.twitter.com/YPOOzKipoZ — WBC Baseball (@WBCBaseball) 13 de marzo de 2017

#OFICIAL El Comité Técnico revisó nuevamente el diferencial de carreras y determinó que jugaremos desempate HOY con Italia — VenezuelaWBC (@VenezuelaWBC) 13 de marzo de 2017

Correction: If Mexico wins by only one run, in a nine inning game, then Mexico is eliminated and Italy vs. Venezuela is the tiebreaker. — Jon Morosi (@jonmorosi) 13 de marzo de 2017

Venezuelan federation now saying that they, not Mexico, will face Italy tomorrow because of a change in interpretation of defensive innings. https://t.co/3fywESfJuT — Jon Morosi (@jonmorosi) 13 de marzo de 2017

La cuenta oficial del evento, @WBCbaseball había publicado un tuit dándole el pase a México al juego de desempate ante Italia, pero minutos después el mismo fue borradoTras borrar el tuit, un miembro del Comité Técnico anunció a los medios de comunicación que Venezuela jugaría contra Italia, debido a que el último inning del juego entre México y los italianos no contó.En un juego salvaje, con enormes implicaciones para el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, México se enfrentó a Venezuela en una victoria por 11-9 el domingo por la noche en el Estadio de Beisbol Charros de Jalisco.Como resultado, México, Venezuela e Italia terminaron con récords de 1-2 en juego de grupo. Bajo las reglas clásicas de desempate, los dos equipos con el menor número de carreras permitidas por turno defensivo durante el torneo juegan un desempate, y el otro es eliminado.Así que Venezuela (1,11 carreras permitidas por entrada defensiva) e Italia (1,05 carreras permitidas) jugarán el lunes a las 21:00 horas para determinar qué equipo del Grupo D se une a Puerto Rico en la segunda ronda.México terminó con 1.12 carreras permitidas por entrada defensiva, superando los márgenes más delgados de Venezuela con el resultado del domingo frente a frente.México saltó a una temprana ventaja de 8-1, gracias en gran parte a un par de jonrones de tres carreras de Esteban Quiroz y Brandon Laird. Pero Venezuela se negó a ir en silencio, anotando ocho veces entre la quinta y la séptima entrada.Martín Prado continuó con un bate caliente para Venezuela, conduciendo en dos carreras con un sencillo y un doble. Robinson Chirinos y Víctor Martínez condujeron cada uno en dos, con Martínez ganando en el séptimo.Roberto Osuna, que no pudo cerrar Italia a pesar de una ventaja de cuatro carreras en la novena entrada del clasificatorio Classic de México, consiguió las dos últimas derrotas pese a que las carreras de empate llegaron a la base.