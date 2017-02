Medias Rojas comienzan entrenamientos, ahora sin Ortiz

FORT MYERS, Florida(AP )

Los Medias Rojas de Boston comenzaron a llegar el lunes al entrenamiento de pretemporada. Y entre ellos no figuraba David Ortiz.



Por primera vez desde 2002, "Big Papi" no está en el roster.



"Esto va a ser diferente", reconoció el intermedista Dustin Pedroia. "Él ha estado acá cada año en que yo he participado. Sólo debemos encontrar la forma de sobreponernos a su ausencia. Hará falta un esfuerzo colectivo para hallar la manera de conseguir eso".



El dominicano se retiró en octubre, luego de ayudar a que Boston ganara tres veces la Serie Mundial, rompiendo una sequía de títulos que se remontaba a 1918. Conectó 541 jonrones en 20 campañas dentro de las Grandes Ligas y decidió que no jugaría más, a los 41 años.



Su compatriota Hanley Ramírez ha ocupado su casillero, cerca de la salida hacia el vestíbulo y la cafetería de los peloteros. De igual modo, se espera que Ramírez se haga cargo de buena parte de las funciones que desempeñaba Ortiz como bateador designado, aunque Mitch Moreland cumpliría también con algunos turnos.



"Nadie va a reemplazar a Ortiz", aceptó Moreland.



Ortiz encabezó la Liga Americana con un slugging de .620 el año pasado, en el que bateó para .315, con 87 extrabases y 127 impulsadas. Moreland, quien firmó un contrato por un año y 5,5 millones de dólares con Boston después de pasar las últimas siete temporadas con Texas, aportó 43 extrabases y 60 remolcadas el año anterior.