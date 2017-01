Rusia podría buscar los Juegos Olímpicos de 2028

MOSCÚ, Rusia(AP)

Con un escándalo de dopaje sobre la cabeza y su equipo de pista y campo suspendido de las pruebas internacionales, el presidente del Comité Olímpico Ruso dijo que su país podría presentar una candidatura para organizar los Juegos de 2028.



Alexander Zhukov dijo el viernes que Rusia contempla tres ciudades como posibles candidatas para 2028, incluso mientras lucha contra las acusaciones de que el Estado ruso patrocinó un masivo programa de dopaje en los Juegos Olímpicos de Invierno hace tres años en Sochi.



“Es difícil decirlo ahora, pero, ¿por qué no? Creo que es posible intentarlo”, dijo Zhukov a la agencia estatal de noticias RIA Novosti.



“No es sólo San Petersburgo, también tenemos a Kazán como una posibilidad. Y también es posible Sochi”.



El COI elegirá en septiembre la sede de los Juegos de 2024, y los candidatos son Los Angeles, París y Budapest.



La sede de 2028 se elegiría en 2021.



Rusia organizó los Juegos de Invierno de 2014 en Sochi.



Una investigación de la Agencia Mundial Antidopaje reveló evidencia de que las muestras de 12 medallistas rusos de esa justa fueron manipuladas para evadir los controles de dopaje.



Los escándalos de dopaje mermaron la delegación rusa en los Juegos Olímpicos del año pasado en Río de Janeiro, donde no pudieron participar ni los deportistas de pista y campo ni de levantamiento de pesas.



Después de la divulgación del informe del investigador de la AMA, Richard McLaren, un grupo de 19 agencias antidopaje nacionales pidieron que los equipos rusos sean marginados de todas las competencias internacionales, y que el país pierda la sede de eventos internacionales, como la Copa del Mundo de 2018.



Las agencias no tienen autoridad para imponer ese tipo de sanciones, y los organismos rectores no han dado indicios de que vaya a suceder.



Zhukov dijo que las agencias nacionales están “creando un cierto ambiente, presionando a las federaciones”.