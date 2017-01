Xolos están listos para 'celebrar'

TIJUANA, Baja California(GH)

Entusiasmados por festejar con una victoria el décimo aniversario como club, los Xolos de Tijuana enfrentarán a Puebla hoy a las 19:00 horas en el estadio Caliente en juego correspondiente a la fecha dos del Clausura 2017 de la Liga MX.En el Apertura 2016 el equipo canino sucumbió 3-2 ante los camoteros, y en el último duelo sostenido en Tijuana el resultado fue un empate a cero goles.Para este enfrentamiento, los dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera se presentarán ante su afición cargando la derrota de 2-0 que obtuvieron en la jornada inaugural ante Morelia; cabe señalar que en la temporada pasada los fronterizos culminaron la campaña en casa con siete victorias y una derrota.Ya que el equipo no contará con Dayro Moreno para esta edición, Herrera reiteró que sin duda el colombiano será una baja significativa, sin embargo, añadió que el ataque de Tijuana será productivo con el trabajo Milton Caraglio, Henry Martín, Juan Martín Lucero y dos elementos que están por llegar.“Va a pesar la salida de Dayro pero estamos buscando gente que sustituya y está en negociaciones. Contamos con Juan Martín Lucero, él está listo pero no para iniciar hoy pero ya está listo.Lo trajimos para que juegue al lado de Milton y de Henry y también vamos a ver la gente que nos llega, un par de elementos más”.El “Piojo” explicó que los once que saldrán al campo hoy serán los mismos que comenzaron el partido contra Morelia, ya que desde su punto de vista sus pupilos hicieron las cosas bien y solo faltó el gol.“Repetiré la alineación porque no hicimos tan mal las cosas en el partido pasado, nada más que no tuvimos contundencia. Creo que el equipo tiene para jugar bien y buscar la victoria. Puebla es un equipo rápido y por supuesto que no será un partido fácil”.