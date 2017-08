Continúa sequía de Xolos

PUEBLA, Puebla(Agencias)

Puebla y Xolos todavía no le encuentran cura a sus males.



En un duelo donde reinaron las fallas, arbitrales y de cara al gol, La Franja y Tijuana igualaron 1-1, algo que no le ayuda a ninguno para abandonar la parte baja de la clasificación.



Los Camoteros tomaron el control del partido desde los primeros minutos ante la escuadra de la frontera, irreconocible desde que perdieron a Miguel Herrera, Guido Rodríguez y Avilés Hurtado; además de que batallan para entender la idea de Eduardo Coudet, quien ya avisó que no se siente identificado con su propio equipo.



Tanta confusión le abrió las puertas al Puebla, sobre todo por las bandas, donde Bryan Angulo y Francisco Acuña aprovecharon para bombardear el área de los de la frontera.



Las incisivas llegadas de los locales dieron frutos al minuto 47, cuando Acuña desbordó por la banda derecha para servir a Christian Marrugo, quien se lanzó de palomita para anotar el 1-0.



Tijuana, sin pies ni cabeza, dependía de una genialidad para evitar su tercera derrota al hilo. Esa genialidad llegó 56’, cuando Gustavo Bou escapó tras un servicio filtrado para vencer a Moisés Muñoz e igualar la pizarra.



El tanto de Bou sólo provocó que el Puebla se volcara al ataque con la misma idea que les dio resultado en el tanto de Marrugo, solo que ahora Acuña fue quien tuvo las más claras al ataque, pero sin la fortuna de su lado para cambiar el resultado.



Fueron dos las llegadas de peligro que dejó ir el volante, en un partido que acabó con un empate que no ayuda a nadie, que no saca del fondo de la clasificación al equipo de Coudet y tampoco al de Rafael García, técnicos que no han cumplido las expectativas.



1-1

Goles: Puebla: Christian Marrugo (48’), Tijuana: Gustavo Bou(57’)

Estadio: Cuauhtémoc

Próximos Partidos: Xolos recibe a Santos



ALINEACIONES

Tijuana

Gibrán Lajud

Emmanuel Aguilera

Juan Valenzuela

Damián Pérez

Michael Orozco

Damian Musto

Luis Chávez

Victor Malcorra

Joe Corona

Luis Mendoza

Gustavo Bou

DT Eduardo Coudet

Puebla

Moisés Muñoz

Alonso Zamora

Erik Pimentel

Hugo Rodríguez

Félix Micolta

Francisco Acuña

José Guerrero

Brayan Angulo

Óscar Rojas

Carlos Salóm

Christian Marrugo

DT Rafael García