Tras caer en Wimbledon, Djokovic podría someterse a cirugía

LONDRES, Inglaterra(AP )

Novak Djokovic no descarta ausentarse un tiempo del tenis. Parece fortalecerse la posibilidad de que el astro serbio se someta a una cirugía en el codo derecho.



Djokovic, 12 veces monarca en torneos del Grand Slam, incluidas tres ediciones de Wimbledon, se retiró el miércoles de su duelo de cuartos de final ante Tomas Berdych en el All-England Club. Reveló que su codo le ha dado problemas durante un año y medio.



“Éste no es el momento ni el lugar para que yo hable de los detalles”, dijo Djokovic, luego de retirarse cuando perdía por 7-6 (2), 2-0. “Sólo voy a hablar con los especialistas, como lo he hecho en el último año o algo así. Trataré de decidir la mejor forma de tratar y resolver esto. Buscaré una solución de largo plazo”.



Al final de su conferencia de prensa, Djokovic habló en serbio, y sus declaraciones fueron traducidas por un intérprete. En ese momento, aludió al hecho de que podría tomarse una larga pausa en el tenis.



Sería la primera vez que se ausentara Djokovic, quien ha sido uno de los mejores jugadores de la gira durante cerca de una década. Ganó el primero de sus seis cetros en el Abierto de Australia en 2008, y conquistó cuatro majors consecutivos desde Wimbledon en 2015 hasta el Abierto de Francia de 2016.



Pero desde entonces no se corona en una cita grande.



“Los especialistas con los que he hablado no han sido muy claros. Mencionan también la cirugía o diferentes opciones. Nadie tiene muy claro qué necesita hacerse”, indicó Djokovic. “Sí, supongo que la pausa es algo que tendré que considerar ahora”.



Djokovic navegó con relativa tranquilidad hasta los cuartos de final de Wimbledon este año. Su primer partido terminó de forma anticipada cuando su rival, Martin Klizan, se retiró por una lesión.



El serbio se llevó sus siguientes tres encuentros en sets corridos.



Pero en la cuarta ronda, ante Adrian Mannarino, Djokovic solicitó la atención de un kinesiólogo en el último set.



Y después del primer parcial ante el checo Berdych, Djokovic solicitó de nuevo tratamiento en el brazo derecho.



“Fui capaz de jugar hasta esta etapa. Pero como dije, esto estaba empeorando”, manifestó. “Desafortunadamente, hoy fue el peor día.



Probablemente influyó el hecho de que jugué ayer y de que los días se han ido acumulando”.



Djokovic se quejó del calendario el martes, luego de disputar su duelo ante Mannarino, aplazado un día. Jugar dos días en fila difícilmente le ayudó, pero Djokovic aseguró que hizo todo lo posible a fin de estar listo para el duelo del miércoles.



“Paso probablemente entre dos y dos horas y media al día en la mesa de masajes, entre el calentamiento y el partido, tratando de hacer todo lo posible para estar bien”, dijo Djokovic. “Pero no se pudo”.