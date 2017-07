México va por su pase a cuartos en Copa Oro

DENVER, Colorado(AP )

Aunque se avizoran cambios de alineación, incluso en el plantel alterno con el que México encara la presente Copa Oro, el “Tri” procurará derrotar este jueves a Jamaica en una reedición de la final anterior, para sellar su pasaje a los cuartos de final.



Los mexicanos iniciaron con el pie derecho la defensa de su corona el domingo, con una victoria por 3-1 sobre El Salvador. Otro triunfo les da la clasificación sin depender de nadie más.



"Mis jugadores hicieron valer su condición técnica y futbolística, y México fue el justo ganador", dijo el asistente Pompilio Páez, quien dirigió al equipo en el banquillo en lugar de Juan Carlos Osorio, suspendido seis encuentros por la FIFA. "Hay que ser críticos pero este es un grupo nuevo que está aprendiendo a competir y no es fácil representar a México".



Los mexicanos usan un plantel alterno en este certamen. El cuadro principal, incluidos jugadores como Javier “Chicharito” Hernández, Carlos Vela y Andrés Guardado, participó el mes pasado en la Copa Confederaciones, donde terminó en el cuarto puesto.



A pesar de que no están los mejores jugadores y de que esta selección parece carecer de variantes, es probable que Osorio envíe al campo un equipo distinto al que enfrentó a los salvadoreños porque ése ha sido el sello del equipo desde que Osorio asumió el puesto a finales del 2015.



Los constantes ajustes en las alineaciones han desencadenado ya una serie de críticas en México contra Osorio, quien observó el encuentro ante El Salvador desde un palco del estadio.



Sin embargo, las rotaciones podrían moderarse respecto de las realizadas por Osorio en la Confederaciones, donde México llegó a hacer ocho cambios entre un partido y otro.



"Iniciar ganando siempre será bueno, siempre será mejor corregir ganando porque hicimos cosas muy buenas", agregó Páez.



Con su victoria ante El Salvador, México suma tres puntos y está en la punta del Grupo C, donde supera a Jamaica por diferencia de goles. El Salvador y Curazao vienen detrás sin sumar.



En la Copa de Oro avanzan los dos primeros de cada uno de los tres grupos, así como los dos mejores terceros.



Jamaica comenzó el torneo con un triunfo de 2-0 sobre Curazao.



México tiene una racha de tres victorias sobre los jamaiquinos, incluyendo una en la Copa América Centenario del año pasado, por 2-0, ya con Osorio como su entrenador. En 2015, México se impuso a Jamaica en la final de la Copa de Oro, que representó el último partido de Miguel Herrera como entrenador del “Tri”, antes de que su destitución por agredir a un periodista le abriera la puerta a la llegada de Osorio.



El partido se disputará a las 20:30 horas locales (02:30 GMT) en el estadio Sports Authority Field at Mile High, de esta ciudad.