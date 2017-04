Club Tijuana visita a Gallos

TIJUANA, Baja California(GH)

Xolos visita a los Gallos Blancos del Querétaro, en juego pendiente de la jornada 10 del Clausura, que fue suspendida por la huelga arbitral.



Los “rojinegros” cuentan con racha de tres empates en las últimas tres fechas: 1-1 con Santos 1-1, 3-3 ante Atlas y el pasado viernes en el Estadio Caliente en contra del América 0-0, ahora en calidad de visitantes buscarían sumar de a tres puntos.



Su último triunfo fue ante Monterrey en la jornada 8.



Xolos y Gallos se han enfrentado 11 veces en Primera División con cinco triunfos por bando y un empate.



En suelo queretano, el conjunto rojinegro solo ha ganado dos veces a cambio de tres derrotas, en su última visita cayeron 2-1 en el Apertura 2015.



Tijuana tiene 19 puntos y se mantienen en la cuarta posición de la tabla, y los queretanos están en el onceavo peldaño con 15 unidades.



Además, Avilés Hurtado con seis dianas sigue luchando por el liderato de goleo.



Historial entre ambos

Tijuana 2-1 Querétaro Apertura 2016

Tijuana 2-4 Querétaro Clausura 2016

Querétaro 2-1 Tijuana Apertura 2015

Querétaro 2-1 Tijuana Clausura 2015

Tijuana 2-1 Querétaro Apertura 2014

Querétaro 2-1 Tijuana Clausura 2014

Tijuana 1-0 Querétaro Apertura 2013

Tijuana 0-1 Querétaro Clausura 2013

Querétaro 0-1 Tijuana Apertura 2012

Querétaro 0-2 Tijuana Clausura 2012

Tijuana 1-1 Querétaro Apertura 2011



Sigue el minuto a minuto de este partido aquí:



Minuto 1: Gallos en los primero segundo hizo una jugada a la portería de Xolos.



Minuto 3: Tiro de esquina para Querétaro y Xolos la retoma para intentar hacer gol, pero le balón sale de la cancha.



Minuto 5: Xolos hace otra llegada de peligro para Gallos, pero hasta el momento el marcador sigue 0-0.



Minuto 8: Por parte de Gallos, Rentería hizo una jugada a gol, pero salió por un costado de la portería de Xolos.



Minuto 12: Tiro de esquina para Querétaro, pero Tjuana rechaza



Minuto 16: Tiro de esquina para Gallos, pero es rechazada por Tijuana



Minuto 19: Tiro de esquina para Gallos



Minuto 21: Xolos ha hecho llegadas, pero hasta el momento no se ha abierto el marcador.



Minuto 24: Tiro de esquina para Xolos.



Minuto 26: Xolos hace una jugada de peligro para gol, pero no hubo resultado.



Minuto 28: tarjeta amarilla para el 18 de Gallos, lo que dio pie a el tiro libre de Xolos, pero el portero de Gallos lo detuvo.



Minuto 34: Paul Ariiola hace buena jugada de peligro, pero el portero de Querétaro no deja que la pelota entre.



Minuto 37: avanza el partido y Xolos llega más a la portería de Gallos.



Minuto 40: Saque de manos para Gallos