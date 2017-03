Quiere más mexicanos

ZAPOPAN, Jalisco(GH)

El histórico Fernando Valenzuela desea tener a más mexicanos en las filas de los Dodgers de Los Ángeles, ya que la considera una de las mejores organizaciones para dar oportunidad a los jóvenes.El “Toro” es sabedor que entre más aztecas haya en las Grandes Ligas el beisbol mexicano crecerá de una gran manera, aunque desea que lleguen al equipo en donde se hizo leyenda.El equipo grande de los Dodgers tiene en sus filas a tres mexicanos, Adrián González , Julio Urías y la reciente contratación de Sergio Romo.“Quiero que haya más mexicanos en Dodgers , porque es una organización que le ha dado oportunidades a muchos países. Yo creo que no solamente de México, sino de otros países, por ejemplo asiáticos, así que espero sigan surgiendo más jugadores para el beisbol de Grandes Ligas y porqué no para la organización de Dodgers ”, mencionó el ahora coach del equipo mexicano que juega en el Clásico Mundial.Desde su debut en Grandes Ligas, Julio Urías ha sido comparado de manera constante con Valenzuela, sin embargo, el ex pelotero sabe que cada quien forja su propio camino.“Yo creo que cada quien tiene su talento y cada quien hace su carrera propia. Pero la comparación se hace por ser mexicanos, yo creo que lo vamos a tomas siempre, entonces cada quien va a hacer su trabajo”, dijo.Además sabe de la calidad de Urías, por lo que espera tenga más oportunidad en la campaña venidera de la Gran Carpa.“El carácter de cada jugador depende mucho, porque el talento lo tienen todos estos jóvenes, así que depende de cada carácter de cada jugador. Entonces yo creo que en muchas ocasiones tú puedes tener todo el talento del mundo, pero si no te dan la oportunidad de desarrollarlas nunca vas a salir adelante”, indicó.