Federación mexicana analiza apelación de árbitros en paro

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

En un aparente paso para poner fin al paro de árbitros que derivó en que se suspendieran todos los partidos de la primera división nacional durante el fin de semana, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó el domingo que ha recibido y analiza una apelación presentada por los silbantes.



"La Comisión de Árbitros apeló las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria, el pasado viernes 10 de marzo, a los jugadores Enrique Triverio, del Club Toluca, y Pablo Aguilar, del Club América", reveló la FMF en un comunicado. "La Comisión de Apelaciones se reunirá, analizará las pruebas presentadas y determinará lo conducente en el caso".



El escueto comunicado no informa cuándo podría alcanzarse un dictamen sobre la apelación ni menciona cuál es la trascendencia de este recurso para poner fin a la confrontación con los árbitros. Sin embargo, la apelación podría abrir un cauce para modificar las suspensiones a los dos futbolistas mencionados, consideradas demasiado benévolas por la Asociación Mexicana de Árbitros (AMA).



El viernes por la tarde, horas antes del partido entre Veracruz y Puebla que debía poner en marcha la décima fecha de la temporada, la Comisión Disciplinaria de la FMF suspendió 10 partidos al paraguayo Aguilar y ocho al argentino Triverio. El primero había propinado un aparente cabezazo al árbitro Fernando Hernández, mientras que el segundo empujó a otro juez central, Miguel Ángel Flores.



En ambos casos, que se presentaron durante partidos de la Copa MX, los árbitros involucrados consideraron que fueron agredidos y así lo habrían reportado en su cédula, de acuerdo con la AMA. En cambio, la Comisión Disciplinaria señaló que se trató de intentos de agresión, lo que derivó en sanciones menores.



Una agresión hubiera implicado suspensiones de incluso un año.



Tras la resolución de la FMF, la AMA anunció en un tuit que sus miembros no se presentarían en los partidos. Ninguno de los nueve encuentros programados para el fin de semana se llevó a cabo.



El sábado, la AMA emitió un comunicado en el que acusó a la FMF de no tomar en cuenta los reportes de agresión presentados por los dos árbitros en sus cédulas. El gremio señaló que ese hecho constituía el motivo principal del paro, inédito en el fútbol mexicano.



Tras la información difundida por la FMF el domingo, la AMA no se ha pronunciado para explicar si el paro se levanta o continúa. El martes y miércoles están previstos partidos correspondientes a los cuartos de final de la Copa MX. Para el viernes está programado el comienzo de la 11ma fecha de la campaña de liga.



Distintos medios locales informaron que los presidentes de varios clubes de primera división se habían reunido a puerta cerrada el domingo para analizar la situación, y que este lunes podría realizarse un encuentro con los árbitros descontentos.