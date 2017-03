El Barcelona cae y Ramos coloca líder al Real Madrid

BARCELONA, España(AP )

Otro gol de Sergio Ramos a poco del final volvió a resultar decisivo para el Real Madrid, que ganó 2-1 al Betis el domingo y rentabilizó al máximo la derrota previa del Barcelona, también 2-1 en cancha del Deportivo La Coruña, para recuperar el liderato de la liga española.Los azulgranas arrancaron la 27ma fecha como líderes en solitario, pero acabaron con los mismos 60 puntos que en la previa, y escoltando al Madrid, ya con 62 unidades y la ventaja de contar un partido pendiente contra el Celta de Vigo.Como tantas otras veces, Ramos marcó a balón parado a los 81 minutos y culminó la remontada al Betis, que se avanzó con un gol en contra del costarricense Keylor Navas a los 25. Cristiano Ronaldo igualó momentáneamente a los 41 con su 19na diana liguera."Se cerraron bien y fuimos a contrarreloj. Contentos por el resultado, pero debemos seguir mejorando", dijo Ramos, quien tuvo palabras de apoyo a Navas.Luis Suárez marcó su 21er tano del campeonato, pero el delantero uruguayo no evitó el tropiezo del Barsa , igualmente beneficioso para el tercer clasificado, Sevilla, que empató el sábado 1-1 con Leganés y cuenta 57 puntos.Con goles a los 40 y 74 minutos, respectivamente, Joselu Sanmartín y Alex Bergantiños anularon el tanto de Suárez a los 46 por el Barsa , que encajó un duro varapalo apenas cuatro días después de culminar una histórica gesta en la Liga de Campeones, cuando venció 6-1 al Paris Saint-Germain para voltear agónicamente la eliminatoria de octavos de final. Neymar fue decisivo el miércoles, pero no jugó ante el Deportivo por lesión, y el astro argentino Lionel Messi tampoco consiguió ampliar su cuenta como máximo cañonero del campeonato, aún en 23 goles."Regalamos algunos minutos y ellos no perdonaron", resumió Suárez."No creo que lo del PSG nos pasara factura, tuvimos descanso. No vamos a bajar los brazos".El Deportivo le ganó al Barsa por primera vez desde 2008, y se distanció en ocho puntos de la zona del descenso, situándose 15to por detrás del Betis.En otros cotejos, Villarreal ganó 1-0 en cancha del Celta con gol de Roberto Soldado (45) y le quitó la quinta plaza a la Real Sociedad, que suma los mismos 48 puntos pero peor balance goleador tras perder 2-0 con el Athletic de Bilbao.El técnico argentino Eduardo Berizzo reservó varios titulares en el cuadro celtiña, que enfrenta el jueves al Krasnodar por la Liga Europa, y clasifica undécimo con 35 unidades.El Athletic se impuso en el derbi vasco gracias a Raúl García (28) e Iñaki Williams (56), y se ubica séptimo con 44 unidades.Sin el sancionado Gareth Bale y con el colombiano James Rodríguez en el costado derecho, el Madrid generó multitud de ocasiones en la primera mitad, la mayoría en arribos de Cristiano; aunque fue el Betis el primero en dar la estocada, cuando el paraguayo Toni Sanabria remató raso y Navas, torpe en la parada, acabó introduciendo la pelota en su propio arco.Pero el cuarto intento de Cristiano fue el bueno, y el portugués empató con un cabezazo desde el corazón del área, en centro bien servido por Marcelo desde la izquierda.Los béticos cerraron filas en el segundo tiempo, permitiendo apenas un disparo de larga distancia de Toni Kroos y un derechazo junto al poste de Cristiano antes de que el suplente Lucas Vázquez provocara la expulsión de Cristiano Piccini.Ya con superioridad, el Madrid rentabilizó un tiro de esquina para desnivelar con un limpio cabezazo de Ramos, y sacó también máximo rédito del anterior tropiezo del Barsa gracias a una última intervención de Navas, redimido en los descuentos."Sufrimos, pero tuvimos paciencia e hicimos un buen partido. Esto no se acaba aquí", subrayó el timonel, Zinedine Zidane.Las alteraciones en el once pasaron factura al Barsa , que echó en falta la espontaneidad de Neymar en ataque.El Deportivo inquietó con rápidas transiciones y activó a Joselu con un hábil remate en posición forzada, que obligó a una excelente intervención de Marc-André ter Stegen.La jugada, sin embargo, derivó en tiro de esquina para los locales, que abrieron el marcador cuando Javier Mascherano no logró despejar el centro, y el balón quedó muerto para que Joselu, impetuoso en el área chica, empujara a gol.Pero la moral local recibió un golpe con la igualada de Suárez, al enganchar el uruguayo un cañonazo que se coló entre el argentino Germán Lux y el poste más cercano.Poco inspirado Messi, los visitantes carecieron de mordiente en el área rival y exhibieron excesiva ternura en la propia, donde Bergantiños se elevó sobre Jordi Alba para cabecear el tanto del triunfo.Suárez, pundonoroso, se acercó de nuevo al gol con un remate de primeras a pase de Messi, pero Lux evitó otra vez el tanto, sepultando definitivamente las esperanzas del Barsa , que ve menguar sus opciones de revalidar el título de liga, a falta de 11 fechas para su conclusión."Faltó lucidez. Hay que aceptar la derrota y pensar que quedan muchas jornadas", declaró el técnico, Luis Enrique.