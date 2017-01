"Que el festejo sea total": Miguel Herrera

TIJUANA, Baja California(GH)

El Club Tijuana abrirá la actividad en casa en el Torneo Clausura 2017 ante el Puebla FC, en una fecha importante para la institución. Los Rojinegros cumplen diez años de su fundación este fin de semana, además se cumplirán también 200 partidos en el Estadio Caliente cuando se juegue la segunda jornada del presente certamen."Queremos que el festejo sea total", comentó el DT Miguel Herrera en la conferencia de prensa previa al duelo ante La Franja. “Estamos llenos de placer por la fecha tan importante. Queremos regalarle un triunfo a todos y nos vamos a esforzar. Queremos festejar a nuestra gente que siempre está apoyándonos”, agregó el estratega del Club Tijuana.Sin embargo, Herrera no pierde la vertical y mantiene el enfoque claro. Los tres puntos ante los poblanos es el principal objetivo del plantel y por ello el equipo no ha dejado de preparar el encuentro a tope.“Puebla es un equipo con mucha rapidez. Está trabajando fuerte desde el torneo pasado y tenemos que pensar que es un equipo que va a combatir todo. No va a ser nada fácil el juego”, dijo Miguel.Entre Xoloitzcuintles y el Puebla FC se registran 11 enfrentamientos con marca de tres victorias para Tijuana, tres empates y cinco partidos para los poblanos. Será la sexta visita de La Franja a la Frontera, donde los Xoloitzcuintles tienen dos partidos ganados, dos empates y un partido perdido.HISTORIAL ENTRE XOLOITZCUINTLES Y PUEBLAApertura 2011Fecha 5 – Estadio CalienteClub Tijuana 1-1 Puebla FC1-0/ 7’ Dayro Moreno (TIJ)1-1/ 15’ Duvier Riascos (PUE)Clausura 2012Fecha 5 – Estadio CuauhtémocPuebla FC 1-1 Club Tijuana0-1/ 6’ Duvier Riascos (TIJ)1-1/ 25’ Luis García (PUE)Apertura 2012Fecha 1 – Estadio CalienteClub Tijuana 2-0 Puebla FC1-0/ 11’ Fernando Arce (TIJ)2-0/ 69’ Pablo Aguilar (TIJ)Clausura 2013Fecha 1 – Estadio CuauhtémocPuebla FC 1-2 Club Tijuana0-1/ 29’ Duvier Riascos (TIJ)0-2/ 40’ Cristian Pellerano (TIJ)1-2/ 44’ Roberto Juárez (PUE)Apertura 2013Fecha 12 – Estadio CuauhtémocPuebla FC 2-0 Club Tijuana1-0/ 22’ Matías Alustiza (PUE)2-0/ 83’ Carlos Sánchez (PUE)Clausura 2014Fecha 12 – Estadio CalienteClub Tijuana 3-1 Puebla FC1-0/ 1' Darío Benedetto (TIJ)2-0/ 65' Fidel Martínez (TIJ)2-1/ 83' Dos Santos (PUE)3-1/ 90' Fernando Arce (TIJ)Apertura 2014Fecha 1 – Estadio CalienteClub Tijuana 0-1 Puebla FC0-1/ 8’ Luis Loroña (PUE)Clausura 2015Fecha 1 – Estadio Olímpico de la BUAPPuebla FC 2-1 Club Tijuana1-0/ 19’ Gustavo Alustiza (PUE)2-0/ 58’ Gustavo Alustiza (PUE)2-1/ 59’ Dayro Moreno (TIJ)Apertura 2015Fecha 16 – Estadio Olímpico de la BUAPPuebla FC 2-1 Club Tijuana1-0/ 14’ Christian Bermúdez (PUE)2-0/ 31’ Luis Gabriel Rey (PUE)2-1/ 70’ Dayro Moreno (TIJ)Clausura 2016Fecha 16 – Estadio CalienteClub Tijuana 0-0 Puebla FCApertura 2016Fecha 2 – Estadio CuauhtémocPuebla FC 3-2 Club Tijuana1-0/ 5’ Gregory Garza (AG) (PUE)2-0/ 34’ Christian Bermúdez (PUE)2-1/ 37’ Guido Rodríguez (TIJ)3-1/ 44’ Damián Escudero (PUE)3-2/ 47’ Gabriel Hauche (TIJ)DATOS ENTRE EL CLUB TIJUANA Y EL PUEBLA FCLa jauría le ha anotado 13 goles a la escuadra de la Angelópolis y ha recibido 14.Los juveniles Luis Gerardo Chávez (18 de Julio de 2014) y John Requejo (29 de Abril de 2016) debutaron en Primera División contra Puebla FC.Milton Caraglio y Guido Rodríguez anotaron su primer gol en el máximo circuito del balompié azteca frente a la Franja.Michael Orozco militó con Puebla por cinco torneos.En los escuadrón fronterizo no ha podido vencer a los camoteros en sus últimos cinco encuentros.