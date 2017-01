West Ham: Payet no está a la venta

LONDRES (AP )

Dimitri Payet no está a la venta, según el técnico del West Ham, Slaven Bilic.



El mediocampista francés ha dicho que ya no quiere jugar para el club de la liga Premier, pero Bilic instó a Payet a mostrar el mismo "compromiso y determinación" que West Ham le mostró al darle el año pasado un nuevo contrato, hasta junio de 2021.



"Le dimos un contrato de largo plazo porque queremos que se quede", dijo Bilic el jueves. "Hemos dicho que no queremos vender a nuestros mejores jugadores, pero Dimitri Payet no quiere jugar para nosotros. No vamos a venderlo".



"Es por eso que le dimos un contrato largo y luego un nuevo contrato cuatro meses después", dijo Bilic. "Le telefoneé para preguntarle eso y se negó a jugar con nosotros".



Payet, de 29 años, llegó procedente del Marsella en junio de 2015 y causó un gran impacto en el club la temporada pasada, ayudándole a terminar séptimo en la Liga Premier con su gran manejo del balón y goles de tiro libre.



Esta temporada, su desempeño cayó y West Ham está en el 13er lugar en la Premier —de 20 equipos_, en su primera temporada jugando en el Estadio Olímpico de Londres.



Sin embargo, las actuaciones sobresalientes de Payet de la temporada pasada y su extraordinaria habilidad de ganar partidos lo han convertido en un jugador muy cotizado.



"Probablemente ha sido buscado por algunos clubes o lo que sea", agregó Bilic. "He hablado con el club, el presidente y el vicepresidente. No es una cuestión de dinero. Queremos conservarlo. Así de simple".