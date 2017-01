Revelan nueva multa a la Femexfut por grito de "eeeeeh pu..."

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) fue nuevamente multada por el grito de “eeeeeeeeeh pu...” durante el partido eliminatorio entre Panamá y México.



El portal Marca Claro dio a conocer que la multa que tendrá que pagar la Femexfut es de alrededor de 107 mil pesos, con lo cual ya suma dos millones 361 mil 885 pesos en multas por esta situación reiterada.



El proceso en contra de México no se había iniciado porque la Federación no había recibido el aviso en tiempo y forma. Situación que ahora ha quedado esclarecida, y ha sumado una nueva multa económica.



El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) tiene una inconformidad interpuesta por parte de Femexfut para no tener que saldar las multas, situación que no se ha resuelto hasta el momento.