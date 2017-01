Antonio Lozano retoma el atletismo nacional

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Antonio Lozano retomará las riendas de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) tras ser liberado este miércoles por la madrugada del Reclusorio Sur.



El dirigente, quien enfrentará las acusaciones de peculado en libertad condicional, abandonó la cárcel tras pagar una multa y anunció que volverá a sus funciones como presidente de la asociación deportiva.



“Sigo siendo presidente de la federación mientras las asociaciones así lo decidan. Actualmente me encuentro en libertad condicional, pero seguiré con la organización de competencias como el Campeonato Nacional de primera fuerza, así como los Challenger de Ciudad Juárez, Monterrey y el Campeonato Mundial”, comentó.



Lozano fue detenido por personal de la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado 22 de diciembre cuando llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México. Desde entonces, sus abogados intentaron que dejara la cárcel pero no fue hasta este día que se logró el objetivo.



“Lo que se cometió fue una injusticia. Vamos a hablar con los abogados a ver qué es lo que sigue. La justicia mexicana al final dará la última palabra”, añadió.



Pocos meses después de convertirse en el nuevo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo denunció desfalcos y malos manejos en algunas federaciones deportivas como la de beisbol, atletismo, tiro con arco y frontón, entre otras. A partir de entonces, dejó de entregar recursos a las asociaciones sospechosas.



Lozano aseguró entonces que los cargos en su contra eran falsos, aunque algunos atletas como el seleccionado nacional Juan Luis Barrrios acusaron al dirigente de no otorgarles los recursos necesarios para competencias y campamentos en

el extranjero.



“Siempre hemos hecho lo correcto, la federación ha estado abierta a todo lo que se le pide y a ser clara en todo momento. Estamos tranquilos. En el Reclusorio me trataron bien y estoy seguro de que voy a salir adelante con este proceso. Voy a enfrentar las acusaciones y hablar con mis abogados. Haré las declaraciones pertinentes y la justicia mexicana hará valer todo lo que hemos vivido las última semanas”.



—¿Qué le dices a la gente de atletismo mexicano?



—Sólo puedo agradecerles la confianza que nos han dado para dirigir la federación y el respaldo para realizar todos los planes que hemos concretado hasta ahora.



Otras asociaciones en la mira de la Conade por falta de comprobación de recursos federales son la de boxeo amateur, dirigida por Ricardo Contreras, además de la de tiro con arco, encabezada por la yucateca Effy Chávez, quien raramente se presenta ante los medios de comunicación.