Rivera pide los tomen en cuenta

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aunque personalmente no ha tenido ningún problema con Antonio Lozano, titular de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), Luis Rivera, seleccionado mexicano en salto de longitud, pidió que los deportistas tengan voto y no sólo voz cuando se trata de evaluar a sus dirigentes deportivos.



“Ojalá se nos tomara más en cuenta, eso sería lo adecuado. Los atletas somos la viva voz de la realidad de nuestro deporte. No tenemos poder de decisión, ni voto. Podemos hablar sobre varios temas pero hasta ahí, lo que nosotros opinamos no va más allá; estaría muy interesante vernos más involucrados”, comentó Luis.



El regio de 29 años de edad se mostró de acuerdo con la fiscalización de recursos que se otorgan a las federaciones.



“Pedir que se rindan cuentas me parece algo bueno porque tenemos que saber qué se hace con el dinero. En el tema de Lozano creo que tanto la Conade como la federación presentarán sus pruebas y serán las autoridades correspondientes las que emitan un veredicto definitivo”.



Luis Némer, entrenador de la doble medallista panamericana Brenda Flores, confesó que existe incertidumbre debido al proceso penal que enfrenta Lozano.



“No sabemos si él seguirá o no y ya tenemos en puerta eventos de clasificación para el Campeonato Mundial. Sí nos preocupa el tema y saber la forma en la que se va a resolver”, declaró.



Némer aseguró que él y sus atletas han recibido respaldo directamente de la Conade.



“Desde que no se le otorga dinero a la federación por el tema de la demanda nosotros nos encargamos de hacer la planeación de los campamentos y las competencias. En lo que a mí se refiere tanto los pagos como los apoyos han llegado sin ningún problema”, afirmó.