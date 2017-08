Federer y Shapovalov, a semis en Montreal; cae Schwartzman

MONTREAL(AP )

Roger Federer avanzó a las semifinales del torneo de Montreal, donde se le unió poco más tarde el adolescente local Denis Shapovalov, quien luego de sorprender a Juan Martín del Potro y Rafael Nadal se apuntó otro triunfo en tres sets.



En cambio, el argentino Diego Schwartzman quedó apeado del certamen, al caer frente al holandés Robin Haase.



Shapovalov, zurdo de 18 años, se impuso 2-6, 6-3, 6-4 al francés Adrian Mannarino y se medirá al alemán Alexander Zverev (4to preclasificado) este sábado.



Shapovalov derrotó al argentino Del Potro en la segunda ronda, y eliminó al español Nadal, (1ro) en un desempate del tercer set el jueves.



“He estado contra la pared un par de veces en esta semana, y estoy muy contento por sobrevivir ambas veces jugando un tenis muy bueno en esas situaciones”, dijo el canadiense. “Pienso que esto muestra que he mejorado en el aspecto mental y he podido encontrar mi mejor juego en los momentos oportunos.



Luego de medirse a veteranos, Shapovalov chocará contra Zverev, de 20 años, quien derrotó 7-5, 6-4 al sudafricano Kevin Anderson.



Federer (2do) continuó su dominio sobre el español Roberto Bautista Agut (12mo), al imponerse por idénticos parciales de 6-4. El suizo de 36 años chocará contra Haase, quien se impuso 4-6, 6-3, 6-3 a Schwartzman.



Federer ha ganado sus siete duelos de por vida a Bautista Agut, de 29 años, quien no le ha podido ganar uno solo de los 16 sets que ha disputado.