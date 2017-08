Monterrey quiere extender la sequía de triunfos de Chivas

(Tomada de la Red)

Monterrey y Chivas es miden este sábado en el Estadio BBVA Bancomer dentro de la actividad de la jornada 4 de la Liga MX.El equipo regiomontano es segundo lugar de la tabla general y se mantiene invicto. Ha logrado dos victorias y un empate hasta el momento, pero también sorprende que no ha recibido ningún gol en contra (suma cuatro a favor).El duelo más reciente para los dirigidos por Antonio Mohamed fue en Copa MX, donde empataron a uno en su visita a Pumas; en liga llegan luego de golear 3-0 a domicilio a Xolos.Chivas, por otro lado, es el actual campeón pero no sabe lo que es ganar en el Apertura 2017. Tiene tres empates al hilo en el torneo de liga, el más reciente en contra de Necaxa.Su ventaja es que ganó a media semana en la visita a Juárez para romper esa inercia de empates.Además, el Rebaño ganó los dos últimos duelos ante Rayados y ambos fueron de visita. De hecho, la última victoria de Monterrey ante los rojiblancos fue el 15 de noviembre de 2014.Las apuestas deportivas marcan como favorito a Monterrey con -150, mientras que el triunfo de Chivas paga +400 y el empate, +275.En caso de que Rayados se imponga en el primer y segundo tiempo se paga +150 y +800 si lo logra Chivas.Un empate al medio tiempo con victoria local en el complemento da +300 y +1100 si se imponen los visitantes. Los momios agregan que un over de 2.5 goles paga -106 y un under, -118. Si los dos equipos anotan se ofrece -110. Oddsshark agrega que una anotación de Avilés Hurtado o Rogelio Funes Mori son las más probables con +120 por cada anotación.Les sigue Dorlan Pabón con +140 y Ángel Zaldivar e Isaac Brizuela de Chivas con +260 cada uno.PRONÓSTICO: Monterrey 2-1 Chivas