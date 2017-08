Carlos Vela considera un reto ser el primer jugador del LAFC

LOS ÁNGELES, California(AP )

Carlos Vela reconoció haber sentido sorpresa y curiosidad hace unas semanas, cuando el Los Angeles Football Club se le acercó para plantearle la posibilidad de unirse a un equipo que no tiene todavía uniforme, estadio ni un solo jugador más.



“Fue algo un poco loco, extraño”, reconoció. “Fue como decir ‘bien, puedo jugar solo, si ustedes quieren. Soy el primero, así que siento como si estuvieran construyendo el equipo alrededor de mí. Me siento muy bien”.



Vela, de 28 años, es efectivamente la piedra angular de una franquicia que tiene todavía un solo jugador pero que posee recursos y ambiciones.



Hay algo que está ya listo: un grupo de seguidores y el cántico que entonarán para alentar al delantero mexicano, quien fue presentado formalmente el viernes como nuevo integrante del LAFC, al que se incorporará a comienzos de 2018.



Los fanáticos corearon el nombre del delantero de Cancún, con la música de “Guantanamera”. Luego, Will Ferrell, copropietario del equipo, le entregó una camiseta con su nombre, al pie del transbordador espacial Endeavour en el Centro de Ciencias de California, frente al lugar donde sigue edificándose el estadio del equipo, que estará listo en marzo.



“Un honor poder ser parte de esta familia, estoy supercontento de este nuevo reto, quiero hacer grandes cosas con este equipo porque me siento como una familia y creo que voy a disfrutar mucho con ustedes”, dijo Vela tanto en inglés como en español. “Vamos a hacer muy buenas cosas, por títulos, yo por ser el mejor jugador de la liga y por crear cosas increíbles”.



El veloz atacante permanecerá hasta enero con la Real Sociedad de España, antes de emprender su aventura a la MLS.



“Creo que éste era el momento para venir acá, porque la ambición de este equipo es mucha”, comentó. “La gente me hace sentir que éste es mi club. Me hacen sentir importante, y quiero ser un jugador importante”.



Vela recibirá una recompensa financiera por confiar en el equipo, cuyo técnico Bob Bradley está ansioso por construir el resto del plantel sobre este cimiento.



“Esta presentación ratifica lo que simboliza este club, los valores, la conexión con la ciudad”, dijo Bradley, quien llegó a la franquicia hace apenas un par de semanas. “Y es un argumento de cómo queremos que sea nuestro fútbol, porque cuando tienes a un jugador como Carlos, capaz de anotar grandes goles y de dar pases para grandes goles... la gente en el estadio se pone de pie, porque sabe que ocurrirá algo bueno... Esto es lo que queremos que pase”.



La combinación de buen fútbol y raíces mexicanas que aporta Vela parecen ideales en los planes de LAFC para ganar popularidad instantánea en la segunda ciudad más grande del país y en su numerosa comunidad latina. Vela aseguró que le había interesado jugar en Los Ángeles durante años, pero esa posibilidad le sedujo más ahora, pues sus familiares residentes en México podrán visitarlo con más frecuencia a él, a su hijo Romeo de 8 meses y a su novia española Saioa Cañibano.



“Es muy importante, porque hay muchos mexicanos que viven en Los Ángeles, y uno se siente como en casa”, comentó Vela. “Toda la gente ama Los Ángeles. Todos mis amigos sienten envidia porque vengo acá”.



Juan Carlos Osorio, el técnico de la selección de México, ha dicho que prefiere que sus jugadores compitan en las ligas europeas, no en la MLS. Pero Vela dijo que no tuvo dudas sobre la emigración de Europa a Estados Unidos después de charlar con Giovani Dos Santos, su compañero en el “Tri” y delantero del Galaxy de Los Ángeles.



Ahora, Vela será rival de Giovani y de su hermano menor Jonathan Dos Santos, fichado recién por el Galaxy. Pero el jugador franquicia del LAFC considera que la ciudad es suficientemente grande para albergar a tres buenos amigos en dos equipos distintos.



“Gio me ha hablado de todas las cosas grandes de la liga, de la ciudad y del país”, indicó Vela. “Me dijo que todo estaba bien y yo me dije ‘¿por qué no?’



Vela ha pasado toda su carrera profesional en Europa, comenzando con el Arsenal y siguiendo con otros clubes antes de pasar las últimas seis campañas en la Real Sociedad. Tanto el jugador como John Thorrington, gerente general del LAFC, dijeron que el futbolista fue cortejado por varios clubes de España, Italia e Inglaterra en las semanas recientes.



“No sólo fuimos nosotros quienes lo elegimos, sino que él nos eligió a nosotros pese a la competencia de otros clubes”, recalcó Thorrington.



Tras asistir el viernes a un encuentro con fanáticos del nuevo club, Vela volverá a España, donde se preparará para el comienzo de la campaña con la Real Sociedad, el próximo fin de semana. Estará atento a las novedades en Los Ángeles, pero su intención es lucir durante la media campaña que disputará en San Sebastián.



“Es un año muy importante, porque me quedan seis meses con un equipo con el que he jugado por seis años”, dijo Vela. “Será algo muy emotivo. Quiero cerrar en un gran nivel y dejar al equipo en buenos puestos. Luego, llegaré con mi nuevo club y pelearé por un título”.