NFL suspende 6 juegos a Ezekiel Elliott por violencia doméstica

WASHINGTON D.C. (AP)

El corredor de Dallas Cowboys, Ezekiel Elliott, ha sido suspendido por seis partidos después de una investigación de la NFL durante un año de su caso de violencia doméstica en Ohio.El líder de la NFL de 2016 fue suspendido a pesar de que los fiscales en Columbus, Ohio, decidieron hace más de un año no seguir el caso de la novia de Elliott.La liga dijo el viernes que había "pruebas sustanciales y persuasivas" de que Elliott tuvo enfrentamientos físicos el verano pasado con su ex novia, Tiffany Thompson.La liga revisó su política de conducta personal en 2014 después de una crítica aguda de un caso que involucró al ex corredor de Baltimore, Ray Rice.La política le dio al Comisionado, Roger Goodell, la autoridad para suspender a los jugadores por al menos seis juegos en casos nacionales, con o sin una condena.