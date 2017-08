Edgar Rivera lleva a México a la primera final de salto de altura

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Edgar Rivera se convirtió hoy en el primer mexicano que llega a una final mundialista en salto de altura, en los @IAAFWorldChamps @FMAAmx pic.twitter.com/NQwsTA2bfd — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) 11 de agosto de 2017

El especialista sonorense de salto en alto, Edgar Rivera, se convirtió en el primer atleta del País en clasificar a una final del Mundial de Londres-2017, tras superar este viernes la primera ronda de la prueba, igualando su récord nacional.El originario de Agua Prieta, Sonora, que vive y entrena en Colonia (Alemania), logró superar la altura de 2,29 metros en el primer intento, lo que le sirvió de pasaporte a la final del domingo, después de sufrir en el 2.26, que solo pudo pasar en la tercera tentativa.Con esa altura de 2.29, igualó el récord de México, que había instaurando el propio Rivera en 2016, superando en un centímetro su mejor registro de la temporada (2.28).Los organizadores habían puesto una marca de 2.31 metros, como registro para pasar a la final, una altura en la que el mexicano falló en sus tres saltos.La especialista de 10 mil metros, Margarita Hernández, había sido la única mexicana que había estado hasta ahora en una final en Londres-2017, pero en esa prueba no hubo eliminatoria de clasificación, terminando en el puesto 29 entre 31 participantes.El resto de mexicanos no consiguieron avanzar en sus pruebas, especialmente Diego del Real, que en los Juegos de Río había sido cuarto en la final y que esta vez no pudo superar la ronda inicial.