Vencen Toros a Piratas y mantienen el primer lugar

TIJUANA, Baja California(GH)

Por lo regular, cuando los Toros de Tijuana anotan primero y conectan cuadrangular el triunfo se queda de su lado.



Cyle Hankerd produjo con elevado de sacrificio para adelantar al conjunto fronterizo en el cuarto episodio y Jorge Cantú detonó su noveno cañonazo de la temporada, ambos en respaldo a la educada labor monticular de Manny Barreda, en la victoria por 4-3 sobre Piratas de Campeche, al abrir serie en los amigables confines del estadio Gasmart.



Los Toros de Tijuana han anotado primero en 52 juegos, de los cuales han ganado 41, además también suman 52 duelos con cuadrangular y 38 victorias en esos compromisos.



Con el triunfo, la escuadra dirigida por Pedro Meré mejoró su récord a 56-28, el mejor de toda la Liga Mexicana de Beisbol, para mantenerse en el primer lugar de la Zona Norte, con medio juego de ventaja sobre Sultanes de Monterrey.



El duelo empezó con un colgadero de argollas durante los primeros tres capítulos, pero de ahí en adelante se vino la creciente, ya que en el fondo del cuarto acto los Toros de Tijuana “rasgaron el celofán” con la carrera de la quiniela para adelantarse en el marcador.



Isaac Rodríguez inició la tanda y le tramitó pasaporte a Rolando Valdez para luego robarse la intermedia y avanzar a la antesala con un error del propio lanzador Valdez, quien no pudo controlar un machucón del bat de Corey Brown.



Con corredores en las esquinas Cyle Hankerd elevó profundo al derecho para remolcar de “pisa y corre” a Rodríguez para el 1-0 en el electrónico.

Rápido respondieron los “bucaneros”, ya que al abrirse el quinto tramo el ex Toro, Maxwell León, dio doblete por la línea de la tercera base y completó la vuelta al cuadro con imparable al central de Paúl León que volvió a poner las cosas parejas en el pizarrón.



Esa carrerita, cortó una racha de 16 episodios sin permitir carrera que tenían los Toros de Tijuana desde el sexto capítulo del segundo juego de la serie contra Acereros del Norte en el estadio Monclova.



El intercambio de anotaciones se mantuvo al cerrarse ese mismo episodio con el noveno cuadrangular de Jorge Cantú, quien la botó por encima de la cerca entre el jardín central y derecho, además, Gabriel Gutiérrez dio doblete para luego timbrar con sencillo de Isaac Rodríguez al prado de la izquierda.



El “navío” no se dio por vencido y empató en la sexta tanda con imparables productores de Maxwell León y Paúl León, este último con doblete de terreno que dibujó el empate parcial a 3-3.





EN LA LOMITA

Manny Barreda abrió por los Toros e Tijuana y se fue sin decisión en cinco entradas y dos tercios de tres carreras, siete hits, cinco ponches y dos pasaportes.



Le siguieron en relevo el ganador Mark Serrano para dos tercios, Carlos Fisher sin novedad en el séptimo rollo, Juan Sandoval la octava y Jason Urquídez en la novena ronda para su rescate 19. Para Serrano fue su séptima victoria de la campaña.



Por Piratas de Campeche trabajó de inicio Rolando Valdez y cargó con la derrota en cinco entradas y un tercio y le puso un cuatro a su casillero de carreras, hits y bases por bolas, con tres chocolates.



Relevaron Isidro Márquez, Iván Salas, el ex Toro, Héctor Navarro y Ozzie Méndez.



CONTINÚA SERIE

Los Toros de Tijuana buscarán mañana asegurar la serie cuando se vuelvan a ver las caras con Piratas de Campeche en el segundo juego de la serie, pactado para las 19:35 en el estadio Gasmart.



Los lanzadores probables para este choque son el zurdo Horacio Ramírez (1-2; 4.45) por el bando tijuanense y el dominicano Edgar García (0-2; 4.15) por los “filibusteros”.



PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Campeche 000 011 000 3 10 1

Tijuana 000 121 00x 4 4 1

Pitcher ganador: Mark Serrano (7-0)

Pitcher derrotado: Rolando Valdez (6-5)

Salvamento: Jason Urquídez (19)

Cuadrangulares: (TIJ) Jorge Cantú (9)

Estadio: Gasmart

Asistencia: 8 mil 201 aficionados

Duración: 2 horas y 53 minutos