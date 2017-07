Jugde gana HR Derby

MIAMI, Florida(Agencias)

Fue la noche de Aaron Judge, quien superó incluso las inmensas expectativas para un novato dueño de un poder alucinante.



El toletero de los Yanquis de Nueva York aplicó su ley en el Derby de Jonrones, con una ostentación que fue un calco del despliegue de cañonazos que han marcado su temporada de novato.



Judge doblegó por 11-10 al dominicano Miguel Sanó en la ronda final, alcanzando una distancia máxima de 513 pies y ostentando capacidad para mandar la bola a todos los rincones del Marlins Park. En uno de sus batazos, envió la pelota varios metros por encima de la enorme escultura con los flamencos rosados, situada en el jardín izquierdo-central. Y en otro estrelló la esférica en el techo por el izquierdo; ese batazo no contó.



Mientras que Sanó sudó la gota gorda para su último acumulado, Judge se divirtió.



Si el estadio no fuera techado, pudo haber sacado la pelota a la calle en las prácticas de bateo, uno de sus contactos no salió porque pegó contra el techo retráctil.



Al iniciar la noche, la concurrencia de 37 mil 27 fanáticos abucheó a Judge. Pero no tardaron en volcarse a su favor, luego que el campeón vigente Giancarlo Stanton, ídolo del equipo local, fue derrotado por Sánchez en la primera ronda.



Tocándole siempre cerrar sus pulseadas, Judge eliminó primero a otro jugador de Miami, Justin Bour, por 23-22. En un duelo de novatos en el siguiente turno, venció 13-12 a Cody Bellinger, de los Dodgers.



Para sentenciar su faena, disparó un batazo que viajó una distancia de 458 pies por el centro.



RIMERA RONDA

Gary Sánchez 17

Giancarlo Stanton 16

Aaron Judge 23

Justin Bour 22

Miguel Sanó 11

Mike Moustakas 10

Cody Bellinger 15

Charlie Blackmon 14





SEGUNDA RONDA Miguel Sanó 11

Gary Sánchez 10

Aaron Judge 13

Cody Bellinger 12



FINAL Aaron Judge 11

Miguel Sanó 10