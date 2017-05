Tigres causa herida mortal

MONTERREY, Nuevo León (Agencias)

Con dobletes de André-Pierre Gignac y Jesús Dueñas, los Tigres tomaron ventaja en la ida de los cuartos de final, al vencer 4-1 a los Rayados en el Clásico Regio 111, en el Estadio Universitario.



Los felinos continuaron con el mismo paso con el que cerraron la fase regular, y el Monterrey también, por lo que ahora Rayados necesita ganar 3-0 en la vuelta en el BBVA, para avanzar por mejor posición en la tabla.



Desde el minuto 20 los locales abrieron el marcador, cuando Dueñas desbordó por derecha a Luis Fuentes, centró a donde el portero Hugo González rechazó mal y le dejó el balón a Gignac, quien lo fusiló para hacer explotar al Uni.



Casi al final del primer tiempo, los Tigres dieron el segundo golpe, cuando Dueñas abrió a la derecha a Ismael Sosa y picó al área, la pelota cayó a Dueñas, quien definió suave a un lado del arquero.



Y en una contra, Tigres los cazó con el 3-0. Javier Aquino se fue a velocidad por el centro, abrió a la izquierda a Sosa y éste centró a Gignac, quien cabeceó al fondo de la red.



En tiempo de compensación, José Basanta apareció en un tiro de esquina para anotar un importante gol de visitante y darle vida al Monterrey, pero apenas un minuto después Dueñas se despachó con un golazo para devolver la ventaja de tres anotaciones a los felinos.



Cargado de optimismo a pesar de la goleada, terminó el técnico del Monterrey, Antonio Mohamed, quien dijo que con el empuje de su gente van por los tres goles que requieren para dar la remontada en el juego de vuelta.



“No, eso no, no podemos pensar eso (en estar liquidados), tenemos que luchar hasta el final, tenemos oportunidad todavía, faltan 90 minutos, muchas veces en casa hemos hecho más de tres goles y sabemos que es muy difícil, el último gol fue muy duro, pero no nos podemos rendir, tenemos que recuperarnos, recompensar y el sábado con nuestra gente salir a buscar el partido”, dijo Mohamed.



El “Turco” argumentó la superioridad felina en el marcador gracias a la contundencia del rival, destacando que incluso los Tigres no necesitaron arrollarlos para marcar cuatro goles.



“No era para ganar por tres goles, para mí no, un 2-0 estaba bien, es más, el tercero nos lo hacen en contragolpe en la única llegada que tuvieron hasta la otra de Dueñas, el cuarto gol”.



RESULTADO

4-1

Goles: TIG: André-Pierre Gignac (19’ y 68’) Jesús Dueñas (44’ y 92’). MTY: José Basanta (91’).

Estadio: Universitario

Árbitro: César Ramos

Próximo juego: Sábado 13 de mayo.