América quiere seguir en puestos de liguilla a costa de Necaxa

A pesar de sus numerosas lesiones y ausencias, América ha logrado colarse a puestos de liguilla y ahora aspira a defender esa posición cuando reciba a Necaxa el miércoles en el Estadio Azteca.Las Águilas llegan en séptimo lugar luego de 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Suman 13 goles a favor y 12 en contra.Por otro lado, los Rayos no han sorprendido como el torneo pasado y son penúltimos de la tabla general (posición 17) luego de 2 triunfos, 5 empates y 5 derrotas. Han marcado 12 goles y permitido 19.Mientras que los azulcrema tienen cuatro partidos en fila sin derrota en liga, los Rayos tienen seis duelos sin victoria.Por si fuera poco, América está invicto e imbatido en el Estadio Azteca. Tienen tres victorias y un empate en casa y cero goles en contra. Además, Paul Aguilar está listo para volver a la actividad luego de seis meses de baja por lesión.Las apuestas deportivas indican que América es claro favorito para llevarse los tres puntos en la jornada pendiente de Liga MX. Su victoria paga -154, el empate +240 y el triunfo de los visitantes, +500.El over de 2.5 goles paga -106 y el under -118. Además, si los dos equipos marcan gol se ofrece -110.Los momios además indican que si ambos equipos anotan, pero América gana, se paga +275 y +175 si vencen manteniendo en cero su portería. La victoria de Necaxa, con por lo menos un gol en contra, da +1000. Oddsshark también indica que si el equipo de Ricardo La Volpe gana por un gol de diferencia se paga +260 y +600 si esto lo logra Necaxa.PRONÓSTICO: América 2-0 Necaxa