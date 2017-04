CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La boca de Julio César Chávez Jr. tiene cansado a Saúl Álvarez.“Es alguien que habla mucho, no sostiene sus palabras… no es coherente”, dijo un tajante “Canelo”.A menos de un mes de la gran pelea entre los mexicanos, el tapatío soltó todas sus quejas sobre JC junior.Hace unas semanas, el hijo de la “Leyenda” tuvo que pasar por exámenes antidopaje. Él mismo comentó que se le hizo muy sospechoso.“'Canelo' tiene miedo”, declaró a finales de marzo.Palabras que calentaron al otro tricolor. “Son puras pend…. La organización sabe hacer su trabajo. Son patadas de ahogados. Él ya salió con doping, yo nunca porque soy alguien limpio.Cómo tiene cara para decir esas estupideces”, dijo un enojado Álvarez en teleconferencia.Otra espina que le molesta al pugilista sobre su rival del próximo 6 de mayo son las fotos de Julio César en redes sociales, donde se muestra fuerte y listo para tumbar a Saúl, donde miles de personas muestras apoyo y escriben mensajes de apoyo para al sinaloense.“También tengo muchos fans y ellos saben que he ganado llegar hasta acá. Él tiene aficionados pero por su papá, no por él. Yo, como millones, respeto mucho a la “Leyenda”. Junior ha tenido mucho altibajos, no es un ejemplo para los niños”.El tapatío explicó que, a pesar que no se juega ningún título, este duelo tiene mucho más peso.“Es más por orgullo que por cualquier otra cosa. Vamos por encima de algún título. Interesa más al público por el orgullo. Ganas de ganar”.