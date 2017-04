Futbolista herido en explosión cerca de autobús de Dortmund

DORTMUND, Alemania(AP)

MUCHA FUERZA para todo el BVB y en especial a Marc Bartra. Ojalá no sea grave. pic.twitter.com/cs2ZgEADJa — FCBlaugrana (@MisterBlaugrana) 11 de abril de 2017

Informa Bild de una explosión en el autobús del Dortmund que habría afectado a la ventana en la que se encontraba Marc Bartra — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) 11 de abril de 2017

Erstmeldung: Explosion in der Nähe des Mannschaftsbusses des BVB https://t.co/PBs86FpOEe #bvbasm — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11 de abril de 2017

Aficionados del Monaco en el Signal Iduna Park se solidarizan con el BVB y gritan "Dortmund, Dortmund, Dortmund". pic.twitter.com/YnNA71msi7 — Esteban Letona (@EstebanLetona) 11 de abril de 2017

Un jugador de Borussia Dortmund resultó herido después que varias explosiones afectaron el autobús del club rumbo al estadio para su partido contra Mónaco por los cuartos de final de la Liga de Campeones, informó la policía.El vocero de la policía del Norte Rhine-Westphalia, Gunnar Wortmann, dijo el martes a The Associated Press que hubo "tres explosiones cerca del autobús del equipo mientras salía del hotel para ir al estadio". Agregó que "un jugador resultó herido, y hubo daños a una ventana".Dortmund indicó que el jugador, que según la prensa alemana se trata del zaguero Marc Bartra, está "seguro". Agregó que "no hay peligro dentro o alrededor del estadio".La policía dijo en un comunicado que hubo una explosión después de las 19.00 (1700 GMT).