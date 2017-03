Salvador Pérez se lastima rodilla en el Clásico Mundial

GUADALAJARA, Jalisco(AP )

El estelar catcher venezolano Salvador Pérez sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el encuentro ante Italia y está en duda para continuar su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, informó el sábado su manager, Omar Vizquel.



Pérez chocó en el plato con Drew Butera, quien es su compañero en los Reales de Kansas City y participa en esta edición del Clásico Mundial con el uniforme de Italia. El cátcher cuatro veces elegido para el Juego de Estrellas tuvo que abandonar el terreno ayudado por sus compañeros de la selección.



"Tenemos que esperar a ver qué nos dicen los rayos X", dijo Vizquel. "Salvador tiene la rodilla suelta y va a ir a la clínica a ver si todo está bien, pero por ahora está en duda para el partido de mañana".



Venezuela, que superó 11-10 a Italia, enfrenta este domingo al anfitrión México.



La jugada en la que Pérez chocó fue clave, pues Butera se disponía a anotar una carrera que habría dado el triunfo a Italia. Sin embargo, fue también costosa, pues no sólo derivó en la lesión del receptor, sino también en una dolencia del pitcher Francisco Rodríguez, quien hizo el lanzamiento al plato para sacar el out.



"Francisco tiene una lesión en la ingle, él me dice que es un calambre y que va a estar bien para jugar mañana", agregó Vizquel. "Hablé con él y me dice que está bien".



Rodríguez, de 35 años, lanza actualmente para los Tigres de Detroit.