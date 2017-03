No hay árbitros para la fecha 10

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La Asociación Mexicana de Árbitros anunció que no se presentará a los partidos de la Fecha 10 de la Liga MX.



A través de su cuenta de Twitter, el organismo que engloba al gremio arbitral manifestó que los colegiados que la integran no se presentarán a los juegos que fueron asignados como medida de protesta luego de darse a conocer las sanciones para los jugadores Enrique Triverio y Pablo Aguilar por los “intentos de agresión”, como los calificó la Comisión Disciplinaria, hacia los silbantes Miguel Ángel Flores y Fernando Hernández.



“La Asociación Mexicana de Árbitros no se hará presente en la #Jornada10 de #LigaMX, luchando por el #Respeto dentro del Terreno de Juego”, redactó la AMA en su Twitter.



El silbante Luis Enrique Santander y el resto de los colegiados que iban a estar en el partido entre Veracruz y Puebla se retiraron del Estadio Luis “Pirata” Fuente.



El ex silbante Bonifacio Núñez también recurrió a Twitter para confirmar que efectivamente no se pitará la jornada del fin de semana.