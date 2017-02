Doblete de Mane da triunfo al Liverpool sobre Tottenham

LONDRES (AP )

Sadio Mane anotó dos goles en un lapso de dos minutos en la primera mitad y el Liverpool puso fin a un inicio de 2017 sin triunfos al derrotar el sábado 2-0 al Tottenham.Los Spurs buscaban recortar a seis puntos la distancia con el puntero Chelsea , pero fueron superados con claridad en Anfield gracias a la incesante presión del Liverpool.Mane enfiló por el centro y abrió el marcador a los 16 minutos.Volvió a celebrar a los 18 tras rematar a corta distancia y lograr sus dos primeros tantos desde que volvió de la Copa Africana de Naciones a finales de enero.El Liverpool no había ganado ninguno de sus primeros cinco juegos de liga en el año, lo que virtualmente puso fin a las aspiraciones de obtener su primer título desde 1990, pero fue un alentador despliegue ante un rival entre los cuatro primeros del campeonato.Los Reds rebasaron en la cuarta posición al Manchester City, que se mide el lunes al Bournemouth.El Tottenham inició el fin de semana como el perseguidor más cercano del Chelsea . Pero sufrió una desmoralizadora derrota, apenas su tercera de la temporada, y pudo haber sido peor dado que el arquero del Liverpool, Simon Mignolet, tuvo una tarde tranquila.El bache del Liverpool coincidió con la partida de Mane con el seleccionado de Senegal, y el equipo no contó con la energía y el talento al frente.Su retorno podría ser el catalizador en un renovado esfuerzo por alcanzar la Liga de Campeones. Los Spurs simplemente no pudieron controlar al senegalés.