Martial brilla en victoria del Manchester United

LONDRES, Inglaterra(AP)

Anthony Martial anotó un gol y tuvo una asistencia en la victoria del Manchester United el sábado 2-0 sobre el Watford, para prolongar a 16 la racha de partidos sin derrota de los Red Devils en la Premier.



El técnico del United, Jose Mourinho, le había pedido a Martial que aumentara su rendimiento ante la competencia interna en el equipo, y el extremo francés respondió al llamado en Old Trafford.



Martial lanzó un servicio tendido que Juan Mata remató desde el límite del área chica para abrir el marcador a los 32 minutos.



Martial, de 21 años de edad, logró su tercer tanto en la liga al recibir sin marca un pase de Zlatan Ibrahimovic, recortar al centro desde la izquierda y vencer al arquero Heurelho Gomes a los 60 minutos.



Martial llegó al United tras un pago inicial de 55,5 millones de dólares (36 millones de libras) en 2015, lo que lo convirtió en el adolescente más caro del mundo. Respondió como máximo goleador del equipo en su primera temporada, pero ha sido inconsistente en la alineación de Mourinho. Marcus Rashford, Juan Mata, Henrikh Mkhitaryan, Jesse Lingard y Ashley Young también juegan por los extremos en el esquema del portugués.



"Martial merece la oportunidad", reconoció Mourinho. "Trabajó más fuerte que nunca en las últimas dos semanas, tal como me gusta, en silencio pero fuerte".



El triunfo mantuvo al United cerca de los primeros cuatro, y seis de equipos se disputan los primeros cuatro puestos que otorgan boletos para la Liga de Campeones de la próxima temporada.



"Llegar a 16 juegos sin perder es una marca increíble, pero sería perfecto con dos o tres empates menos en casa", dijo el estratega. "Fue un juego complicado y un triunfo muy importante para nosotros.



"No estamos anotando muchos goles, por lo que es importante mantener el cero en contra. Estoy muy contento con el desempeño.



Watford había ganado sus últimos dos juegos, incluyendo un triunfo 2-1 sobre el Arsenal, pero fue superado con claridad en Old Trafford.



Arsenal 2, Hull 0



El doblete del chileno Alexis Sánchez devolvió al Arsenal a la senda del triunfo en la Premier con una victoria 2-0 sobre el Hull en un encuentro dominado por los controversiales cobros arbitrales.



El primer tanto fue gracias a una mano de Sánchez, al controlar el balón y rematar a quemarropa 11 minutos antes del descanso. Los árbitros no cobraron el desvío con la mano.



Un penalti tardío aseguró la victoria del Arsenal en el estadio Emirates.



El Arsenal estaba necesitado de una victoria y el conjunto de Arsene Wenger escaló provisionalmente al tercer puesto luego de perder sus últimos dos cotejos y cuatro de sus últimos nueve.



"Hasta que tomamos la ventaja tuvimos muy buenas oportunidades", apuntó Wenger.



"En la segunda mitad jugamos a no conceder, porque sabíamos de la importancia de ganar hoy.



"Incluso desde las gradas no pude ver ninguna debilidad en el Hull, físicamente están fuertes, bien organizados y con buenos ánimos. Lo lamento por el Hull pero siento que nosotros tuvimos que lidiar recientemente con algunas decisiones (de arbitraje)".



El Hull ha lucido rejuvenecido desde la llegada del técnico Marco Silva a inicios de enero, y desplegó otra destacada actuación al dominar el encuentro durante grandes lapsos.



"No estoy contento... Algunas decisiones importantes no nos favorecieron hoy", recalcó Silva.



"Creo que el Arsenal tuvo un buen inicio, mejor al nuestro, pero una vez que comenzamos a hacer nuestro partido contraatacamos bien y les causamos problemas. Pero la historia es que anotaron un gol ilegítimo".



El tanto de Sánchez no estuvo cerca de ser el mejor de su brillante temporada, pero podría ser uno de los más cruciales.



El servicio de Mesut Ozil llegó hasta los pies de Kieran Gibbs, pero su disparo fue despejado en la línea por Andrew Robertson, hasta que apareció el chileno.



El primer intento de Sánchez fue atajado por Eldin Jakupovic, pero el balón llegó al fondo de las redes tras rebotar en la mano derecha del atacante sudamericano.



La molestia de los visitantes con el árbitro Mark Clattenburg se intensificó a los 54 minutos, cuando Gibbs recibió tan solo una amonestación tras derribar a Lazar Markovic, quien tenía una clara oportunidad de gol.



Petr Cech realizó dos importantes atajadas a intentos de Oumar Niasse, mientras que Markovic se mostró peligroso durante todo el encuentro.



El Arsenal rara vez amenazó en la segunda mitad, pero selló la victoria en tiempo agregado gracias al 17mo gol de Sánchez en la temporada. El mediocampista del Hull Sam Clucas fue expulsado al sacar con la mano el cabezazo a portería de Lucas Pérez, Sánchez convirtió el penal para imponer una marca personal de goleo en la Premier.



Con la derrota, el Hull permanece en la zona de descenso.



En otros resultados



El Middlesbrough vio frustrados sus esfuerzos por escapar de la zona de descenso al empatar sin goles ante el Everton.



Solo una espectacular atajada del arquero del Everton, Joel Robles, a los 88 minutos, impidió el tanto del reserva Rudy Gestede, que hubiera sido el primer triunfo del equipo en lo que va de 2017.



El Everton, que se ubica séptimo en el campeonato y no ha perdido en sus últimos ocho juegos de liga, no pudo concretar oportunidades claras de Romelu Lukaku y Ademola Lookman.



El Middlesbrogugh está apenas dos puntos por encima de la zona de descenso.

En Stoke, el Crystal Palace se mantuvo en zona de descenso al caer 1-0 ante el Stoke con gol de Joe allen.



El galés llegó a seis goles en la campaña con su tanto a los 67 minutos a pase de Ramadan Sobri.



El Palace ha perdido seis de sus últimos siete duelos de liga y es penúltimo a falta de 13 fechas. El cuadro londinense solo tiene un triunfo en ocho encuentros desde que el ex técnico de la selección inglesa, Sam Allardyce, llegó al banquillo a finales de diciembre.



En Sunderland, Manolo Gabbiadini, quien llegó al equipo en enero, anotó un doblete en la primera mitad para que el Southampton venciera con comodidad 4-0 al Sunderland.



El gol en propia puerta de Jason Denayer y el cuarto del sustituto Shane Long cerraron la cuenta en el Estadio de la Luz.