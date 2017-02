Falla defensa del Lyon en derrota de 2-1 ante Guingamp

PARÍS, Francia(AP)

El vigésimo gol en la temporada del atacante Alexandre Lacazette no fue suficiente para el Lyon, que una vez más acusó problemas defensivos en la derrota del sábado 2-1 ante el Guingamp.



Lacazette finalizó una vistosa jugada colectiva a los 10 minutos, al marcar luego de que el atacante Nabil Fekir astutamente permitió que el servicio de Jeremy Morell le pasara entre las piernas. Lacazette llegó a las 20 dianas por tercera temporada consecutiva y ahora tiene 92 tantos en 193 apariciones de liga con el Lyon.



El laureado ataque del Lyon ha tenido una buena actuación en la campaña, pero no así su defensiva.



El mediocampista Moustapha Diallo empató por los locales a los 31 minutos luego de que el Lyon no pudo despejar un servicio al área, y tres minutos después el Guingamp se puso al frente gracias al cabezazo de Nicolas Benezet a servicio desde la izquierda de Yannis Salibur.



El volante del Lyon Rachid Ghezzal acusó a sus compañeros de permitir goles absurdos.



"En el segundo gol, había dos de ellos contra cuatro o cinco de nosotros y aun así pudieron encontrarse", dijo Ghezzal a la televisora Canal Plus. "Eso no es normal. Debemos exigirnos mucho más en defensa".



La quinta derrota del Lyon en sus últimos siete juegos los deja muy fuera de los tres primeros, y aferrarse al cuarto sitio podría ser complicado ante la fuerte presión del Saint-Etienne y el Marsella. Ambos están a cuatro puntos del Lyon y juegan el domingo. El Saint-Etienne recibe al penúltimo lugar Lorient, mientras que el Marsella visita al Nantes.



El fichaje estelar Memphis Depay, quien llegó al Lyon hace un mes procedente del Manchester United, nuevamente inició en el banquillo e ingresó a mediados de la segunda mitad.



El Lyon adquirió a Depay en un acuerdo que podría alcanzar los 26 millones de dólares (25 millones de euros), pero pudo haber sido mejor que invirtieran ese dinero en un defensa central sólido. El mejor defensor del Lyon es Mouctar Diakhaby, quien llegó al club a través de su reconocida academia, pero el jugador de 20 años de edad carece de experiencia.



En otros duelos del sábado, el líder Mónaco recibe al Metz. Un triunfo podría restaurar la ventaja de tres puntos sobre el campeón defensor Paris Saint-Germain. Además: Dijon se mide al Caen; Lille al Angers; Nancy al Montpellier y Toulouse al Bastia.

El domingo se cierra la jornada cuando el tercer puesto, Niza, viaje al Rennes sin Mario Balotelli, quien se ausentará debido a un cuadro de fiebre.



El PSG venció el viernes 3-0 al Burdeos, gracias al doblete del uruguayo Edinson Cavani, quien aumentó a 25 su cuota personal, con lo que encabeza la tabla de goleo.