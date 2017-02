Piden jugadores de Morelia estar unidos y comprometidos

MORELIA, Michoacán(SUN)

Jugadores de Monarcas Morelia dijeron sentir tristes por la situación que está viviendo el equipo, el cual se encuentra en peligro de descenso, por lo que pidieron estar unidos y comprometidos salir adelante.



También se mostraron contrariados por el hecho de que ningún técnico quiera hacerse cargo del equipo. Por lo que la directiva recurrió a gente de casa como Roberto Hernández y Eugenio Villazón.



Rodolfo Vilchis señaló que los jugadores tienen la responsabilidad de llevar al equipo al camino de la salvación.



“Es triste que en este momento no quiera venir ningún entrenador a tomar las riendas del equipo, pero nosotros tenemos la capacidad y los que se quedaron al mando, no importa quien venga nosotros los jugadores tenemos que sacar los resultados”, sostuvo.



Vilchis comentó que “nosotros tenemos mucha fe y estamos ilusionados de revertir todo esto, prácticamente el profesor nos conoce a todos, sabemos que es difícil ir a ganar, tenemos que hacer un partido redondo y no tener fallas para sacar los tres puntos”.



Finalmente, el canterano mostró su frustración por vivir una situación como la actual, pero confía en que con el trabajo y las jornadas que falta por disputarse, puedan alcanzar la permanencia.



Por su parte, el defensor Enrique Pérez dijo que se necesita un triunfo ante Chiapas para que el plantel tome confianza en alcanzar el objetivo.



También expresó su tristeza al vivir esta situación con el club que le dio la oportunidad de ser futbolista profesional, pero confía en revertir y mantener al Morelia en donde se merece.



“Es triste vivir esta situación, el equipo se merece estar en otras circunstancias, lo veo como el mejor reto de mi vida porque esta institución que me ha dado todo ahora es momento de devolverle lo mucho que me dio”, manifestó.



Morelia enfrentará el próximo domingo a Jaguares de Chiapas en el “Víctor Manuel Reyna”.



Chiapas jugando en su casa será muy complicado, sobre todo tomando en cuenta que viene embalado de una racha positiva.