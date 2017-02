Por peleas más atractivas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El taekwondo mexicano enfrenta nuevos retos. No sólo por el crecimiento que han tenido países como China en la especialidad, sino por la constante actualización y cambios en la disciplina.



Este año la Federación Internacional (WTF) puso a prueba un nuevo reglamento de combate, que está enfocado en el uso de petos y cascos electrónicos, con la intención de eliminar la tendencia de sólo puntear con la pierna delantera, y promover la variedad de técnicas de ataque y contraataque.



“Implementamos algunos cambios, entre ellos darle más importancia a la parte física. Ahora el reglamento exige a los competidores que tengan mayores intercambios y una mejor capacidad aeróbica”, dijo Alfonso Victoria, jefe de entrenadores de la selección nacional.



Los golpes ahora deberán ser con mayor potencia.



“Las principales marcas que fabrican los petos aumentaron la potencia, ahora no será sólo el roce, se necesita que el impacto sea duro”.



Las reglas ahora son mucho más estrictas, por lo que los taekwondoínes deberán cuidar cada movimiento que realicen en el tatami.



“Si un competidor rehúsa la pelea o deja de patear será una sanción de un punto y eso generaría una presión adicional a los atletas”.



La juez Nubia Segundo, reciente ganadora del Premio Nacional de Deportes, anticipó que con las modificaciones, la disciplina se volverá más atractiva.



“Ahora las técnicas que involucren mayor dificultad como el gancho a la cabeza y ton marcarán cuatro unidades, siempre y cuando se golpee con la parte correcta del pie, y no con la espinilla”, explicó.



El primer evento oficial de la WTF que implementará las nuevas normas será el Mundial en Muju, Corea del Sur, en junio próximo, y será en donde se determine cómo se aplicará en cada continente.



Del 3 al 19 de marzo el representativo nacional tendrá un campamento en Corea. Durante su estadía en Asia los seleccionados podrán medirse con la selección de aquel país y así probar el nuevo sistema de marcación.