Santos quiere "desvielar" a la Máquina

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Santos parece que entendió la lección de la campaña pasada y cada vez muestra más solidez en el Clausura 2017. Este domingo reciben a un Cruz Azul que no halla el rumbo.El conjunto de la Laguna suma nueve unidades en el actual torneo, por lo que quiere apretar para subir en la parte puntera de la Tabla General.El partido que tuvo ante Chivas la semana pasada les da tranquilidad por su operación, pero saben que deben mejorar para llegar a punto en su búsqueda de puestos de Liguilla.En la Noria, el conjunto de Francisco Jémez de nuevo está metido en el lío que acompaña a los cementeros desde hace años. El cuadro celeste no termina de hacer encajar a sus recientes incorporaciones y la semana pasada dejaron mucho qué desear en su duelo ante Querétaro.Con la mira puesta en el liderato, Santos recibe este domingo a un Cruz Azul , que si no logra pronto resultados positivos podría de nuevo comenzar a inquietar a directivos y afición.