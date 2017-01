Situación de Lozano no afectará al COM y a Conade

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El proceso penal por el que pasa Antonio Lozano, titular de la Federación Mexicana de Atletismo (FMAA) no afectará la relación armónica con la que trabajarán el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).



Carlos Padilla, titular del COM, aseguró que el organismo que dirige será respetuoso de las instituciones y se mantendrá al margen del proceso.



“El problema de la FMAA no trastoca la relación con Conade, ni afectará de ninguna manera. No existe ningún rompimiento. Lo que puedo decir sobre el caso es que que no se puede señalar culpable a nadie hasta que no sea declarado por las autoridades. Antonio sigue siendo presidente de la FMAA hasta que las asociaciones decidan lo contrario”, comentó.



Padilla aseguró que las puertas del COM están abiertas para los deportistas.



“Quien tenga alguna inquietud, siempre tendrá abiertas las puertas de la presidencia del COM”.