Barea espera una gran noche

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Lleno total en la Arena Ciudad de México y una noche espectacular es lo que espera el base de los Mavericks de Dallas, José Juan Barea.“Estoy bien contento de estar aquí, he estado aquí con Puerto Rico u otro equipo y la pasamos bien. El baloncesto está creciendo. Vuelvo de una lesión fuerte, jugaré, pero no mucho”, dijo el basquetbolista puertorriqueño, previo al duelo de temporada regular de la NBA en nuestro país en el que enfrentará a los Suns de Phoenix el jueves.Asimismo, el jugador de Dallas se expresó optimista por la estrecha relación entre nuestro país y el deporte ráfaga.“Una franquicia [en México], no lo veo lejos, el deporte crece mucho, esperemos que algún día se dé”.JJ y los Mavericks (11-27), esperan contar con el apoyo del público mexicano, que recuerda al equipo por Eduardo Nájera.