Brasil incorpora nuevos rostros para eliminatorias

RIO DE JANEIRO, Brasil(AP )

El técnico Tite cambió a cinco jugadores del plantel que aseguró en marzo la clasificación de Brasil al Mundial de 2018, al anunciar el jueves su lista para las dos próximas fechas de las eliminatorias sudamericanas ante Ecuador y Colombia.



Neymar encabeza el plantel, que, entre otros, deja fuera al nuevo extremo de la Juventus Douglas Costa. En cambio, el nuevo portero de Manchester City, Ederson, es uno de los que recibió una oportunidad para ganarse un puesto rumbo a la Copa del Mundo. Ederson fue seleccionado y sacado de la selección provisional a la Copa América del año pasado e hizo la gira en Australia en junio, pero no jugó.



Tite indicó que todavía no ha definido el plantel que llevará el próximo año a Rusia. Brasil está invicto en las eliminatorias desde que el extimonel de Corinthians tomó las riendas el año pasado en reemplazo de Dunga y fue el primer equipo de Sudamérica en asegurar su boleto al Mundial.



El mediocampista de Gremio, Luan, medallista de oro con el equipo olímpico, debuta en el equipo grande con Tite. El atacante de Manchester City Gabriel Jesús también regresa al cuadro, en reemplazo de Costa.



El timonel, que anteriormente defendió la transferencia de Neymar del Barcelona al Paris Saint-Germain, dijo que ese cambio no afectará las posibilidades del delantero de ganar un Balón de Oro.



“Hay tres jugadores que luchan por esa distinción: Cristiano, Messi y Neymar. Cristiano y Messi son de otra generación, y Neymar llegará a ese nivel. Eso dependerá de su desempeño, no de si juega con Messi o no”, dijo Tite.



Brasil tiene 33 puntos después de 14 fechas en las eliminatorias de Sudamérica, a las que restan cuatro fechas. El 31 de agosto enfrentará al sexto Ecuador en Porto Alegre, y el 5 de septiembre visitará al segundo Colombia en Barranquilla.



Porteros: Alisson (Roma), Cassio (Corinthians) y Ederson (Manchester City).



Defensores: Rodrigo Caio (Sao Paulo), Miranda (Inter Milán), Marquinhos, Thiago Silva, Daniel Alves (Paris Saint-Germain), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atlético Madrid) y Marcelo (Real Madrid).



Mediocampistas: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Renato Augusto (Beijing Guoan), Philippe Coutinho (Liverpool), Willian (Chelsea), Luan (Gremio) y Giuliano (Zenit).



Delanteros: Taison (Shakhtar), Gabriel Jesús (Manchester City), Neymar (PSG) y Roberto Firmino (Liverpool).