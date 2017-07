Dueñas dice que no se ve como el 'Tri' 'B'

SAN DIEGO, California(GH)

El mediocampista Jesús Dueñas quiere que a la selección mexicana se le deje de tomar como la versión “B”. Recordó que Alemania llevé a un cuadro alterno a la Copa Confederaciones.



“Se dijo que era la selección B de Alemania y levantaron la Copa, todo depende de lo que hagamos y dejemos de hacer, si somos campeones no se va a tomar así”, comentó.



Asimismo, expresó que Juan Carlos Osorio los mentaliza para que se sientan como la selección mayor.



“Nosotros defendemos estos colores a muerte, nosotros nos vemos como la selección mayor, así mismo el profe nos ve”, indicó el jugador de Tigres.



“No tenemos ni una pierna o una mano, estamos igual, estamos completos para competir”, complementó.



El jugador de 28 años no comentó mucho sobre la participación de la selección en la Copa Confederaciones, donde no fue tomando en cuenta, cuando se perfilaba para asistir, “dieron todo, pusieron en alto el nombre de nuestro país”, finalizó.