Edson Álvarez, de poco a poco

SAN DIEGO, California(GH)

Juan Carlos Osorio ha ideado un plan para llevar de poco a poco a uno de los juveniles más prometedores del futbol mexicano, Edson Álvarez.



El colombiano llevó al jugador del América como invitado a la Copa Confederaciones, Álvarez que previamente participó en el Mundial Sub 20, ha tenido un verano donde ha estado inmiscuido en tres competencias internacionales con selección.



“Muy agradecido por esa confianza que me tiene, y no me queda más que respaldarlo dentro de la cancha haciendo buenas actuaciones”, expresó.



Ante El Salvador, en su debut de Copa Oro, alineó como lateral derecho por encima de jugadores que cubren dicha posición como Luis “Chaka” Rodríguez y Raúl “Dedos” López. El futbolista de 19 años también se desempeña como contención y defensor central.



“Siempre he pensado que no deja de ser futbol y que hago lo que más amo y que tengo que sacar mi mejor versión de cara a esas posiciones”, expresó sobre su polivalencia.



El caso de Edson es parecido al de Alejandro Mayorga, solo que el central de Chivas no ha debutado en Liga MX, pero gracias a las rotaciones podría hacerlo primero en selección mayor.