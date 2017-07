Bravo en la loma

San Diego, California(GH)

Al momento de dar un consejo para cumplir grandes sueños, Jaime García da una retrospección de lo que ha sido su vida.



"Habrán momentos difíciles, adversidad, habrán personas que te van a decir que no eres lo suficientemente bueno, o que no mereces estar en donde estás, pero no hay nada que te pueda detener más que uno mismo", expresó.



El lanzador zurdo se encuentra en su novena temporada en Grandes Ligas, la primera con los Bravos de Atlanta, luego de ocho años con los Cardenales de San Luis.



A 31 años recién cumplidos, ya ganó una Serie Mundial en el 2011, está por alcanzar el millar de entradas lanzadas en el mejor beisbol del mundo y se encuentra en el top 10 de los mexicanos con más triunfos en la Gran Carpa.



El Originario de Reynosa, Tamaulipas, se trasladó a estudiar la secundaria a Texas. Los Cardenales lo firmaron en el 2008, pero tenía una lesión, misma que se agravó y al final de su primera campaña fue operado del codo. En el 2013 y 2014 también tuvo operaciones en el hombro izquierdo.



"He pasados por momentos difíciles, altos y bajos momentos, pero ahorita tengo la dicha de estar saludable, de estar haciendo lo que me gusta hacer", dijo el serpentinero abridor.



ERES LO QUE DAS



Cuando se baja de la lomita y sale del diamante, García no duda en mostrar su lado caritativo.



"Soy una persona que estoy aquí para ayudar a los demás, lo poquito que he aprendido transmitirlo y seguir aprendiendo", expresó.



Salió del País en busca de mejores oportunidades y ahora regresa a brindarlas. Por medio de la fundación "1Mission" donó fondos para la construcción de 25 casas en Puerto Peñasco, Sonora, y ha llegado a repetir la obra en su tierra natal, además de apoyar a niños con estímulos económicos para estudiar.



"Lo mejor para mí es tener la oportunidad de bendecir a muchas personas en mi país, entre más cosas buenas pasen aquí, puedo bendecir a más personas, es lo que me motiva, me dan ganas de salir hacia adelante, no rendirme, seguir luchando por lograr cosas mejores, y seguir sacando adelante a mi familia, a mi ciudad, a mi País", confesó.



CUENTA PENDIENTE



Jaime tiene un sueño por cumplir dentro del diamante, aún no le ha tocado participar con la selección mexicana en el Clásico Mundial y no tuvo demasiado rodaje en el beisbol nacional más que en sus inicios con Naranjeros.



No pudo participar en el pasado Clásico y aseguró que fue un trago amargo. "Tenía familia con boletos de avión, amistades que iban para allá, me dolió, pero si tengo esa espinita clavada, jugar en el Pacifico, ir al Clásico, Liga de Verano"



Aunque comentó que eso no le quita el orgullo que tiene de sus raíces. Jaime García sigue poniendo el nombre de México en alto cada que salgo a tomar la loma de pitcheo.