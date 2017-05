Clásico tapatío con miras a semifinales

Oddsshark (Tomada de la Red)

En uno de los dos clásicos que se disputarán en cuartos de final, Atlas y Chivas se miden en el Estadio Jalisco.Los equipos tapatíos compartieron casa hace años por lo que la localía no necesariamente beneficia a los rojinegros.Atlas clasificó en el cabalístico puesto seis de la tabla general, el único que no ha dado un campeón en torneos cortos.Terminaron el torneo con 26 puntos luego de 7 victorias, 5 empates y 5 derrotas.Por otro lado, Chivas concluyó en el tercer puesto aunque con solo un punto más producto de 7 triunfos, 6 empates y 4 caídas.Los rojinegros llegan luego de romper una marca de dos victorias al hilo con una derrota a manos de Chiapas (1-0), sin embargo el Rebaño llega en peor momento con 5 juegos seguidos sin victoria.Además, cabe recordar que los rojiblancos todavía no cuentan con plantel completo y las ausencias mermaron el desempeño del equipo conforme se cerró el torneo regular.Las apuestas deportivas marcan como favorito a Chivas con -250 por su triunfo, mientras que el de Atlas da +187 y el empate +200.Los momios además ofrecen +125 por un over de 2.5 goles y -163 por un under.En caso de que Atlas gane con un over de 2.5 goles se paga +400 y +450 si vencen por un under.Estas combinaciones con triunfo de Chivas dan +375 y +400, respectivamente. Oddsshark además informa que una victoria rojinegra, permitiendo gol en contra, da +550.Si el Rebaño vence, pero tampoco se va en cero su portería, da +500.Un marcador 1-0 a favor de los locales da +700 y +650 si es para los visitantes.Un empate a uno se cotiza en +450.PRONÓSTICO: Atlas 1-1 Chivas.