'Piojo' no se distrae

TIJUANA, Baja California(GH)

En medio de los rumores que lo colocan en el siguiente torneo como entrenador del América, Miguel Herrera dice no pensar en ello y que para lo único que se mentaliza es jugar la final del Clausura 2017 en Tijuana.



“Si quiero llegar hasta la final, los tiempos no me interesan, mi tiempo hasta ahorita es Xolos, tengo contrato hasta diciembre, no tengo que pensar en otro tiempo, más que estar hasta el 28 de mayo jugando un partido aquí”, comentó en rueda de prensa.



“El Piojo” no le teme al decir que no coronarse es un fracaso, porque significa la no consecución del objetivo cumbre con los canes aztecas.



“Siempre no ser campeón es fracasar en un intento de aterrizar tus ideales, alcanzar tus sueños, tus metas, siempre no llegar a culminar eso es un fracaso”, apuntó.



“La meta final de todos es logar a ser campeón, si no lo logras es fracasar en el intento, es no tenerle miedo a esa palabra, te pones un ideal y si no lo logras, es un fracaso”, agregó.



Sobre Morelia, mencionó que es un equipo que hay que prestarle atención, puesto que vienen de un año futbolístico que los ayudó a salvarse del descenso, al igual que resaltó la importancia de conseguir marcar de visitante.



Miguel Herrera llegó a Xolos para el torneo Clausura 2016, en donde no pudo meter a los fronterizos a la liguilla.



En su siguiente campaña avanzó como líder, pero fue eliminado en cuartos de final por el León.



Para esta temporada busca su segundo título como director técnico.