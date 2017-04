'Paco' Palencia, seguro de que amarrará la Liguilla

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La encomienda en Pumas es no esperar resultados ajenos. Confiado del funcionamiento de sus felinos, el entrenador Juan Francisco Palencia se dice tranquilo y seguro de amarrar Liguilla por méritos propios.



“No dependemos de nadie. El pase a la Liguilla no se ha ido, dependemos de nosotros y estamos convencidos de que clasificaremos”, dijo el estratega a la prensa, luego de la derrota 0-1 contra Toluca.



Asimismo, en el parámetro contra el ahora líder escarlata de la campaña, Paco resaltó el dominio de su equipo sobre la puerta rival. “Tuvimos un error que nos costó el partido. Pero, metimos al líder en su cancha, me voy tranquilo porque tuvimos 17 llegadas. En las fechas que llevamos no hemos marcado gol en dos, así que no estoy preocupado. El gol llegará”.



Sobre la ausencia del chileno Nicolás Castillo (8 goles), Palencia no dejó ver si contará con él para la visita contra Atlas, el próximo miércoles, negando cualquier tipo de dependencia. “Nico evoluciona bien [de una lesión en el tobillo], hay que ver si está para mitad de semana, es un gran jugador como Matías [Britos] y el resto del equipo”.