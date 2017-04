Alfredo Talavera, humilde ante la victoria escarlata

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Recibió halagos de su técnico y salió ovacionado de Ciudad Universitaria por sus intervenciones milagrosas, pero Alfredo Talavera descartó ser la figura de Toluca en el triunfo ante Pumas.



“El equipo es el que hizo el gasto. Lo importante es vencer en una cancha pesada, con un clima difícil. Todos somos el equipo y hay que seguir por ese camino”, aseguró el arquero escarlata.



Las flores para “Tala” vinieron de su entrenador Hernán Cristante: “Alfredo tuvo la inteligencia por encima. Él hizo la diferencia”. El estratega fue autocrítico: “No jugamos un partido brillante, llegamos pocas veces a portería y nos llevamos un premio gracias al esfuerzo”.



DEFIENDE A SALDÍVAR



Del otro lado, el cancerbero Alfredo Saldívar, villano de Pumas, recibió el espaldarazo de su timonel. “Él hace lo que yo le pido. Te puedes equivocar, pero es nuestra forma de jugar”, afirmó Paco Palencia. “El pase a la Liguilla no se ha ido. Cualquier equipo desea tener 63 por ciento de la posesión y patear 17 veces al arco”, abundó.



Sobre el arbitraje, acusó la disparidad de criterios de Jorge Pérez Durán, mientras que Pablo Barrera señaló que “no marcó dos penales. En uno dijo que no había intención; el segundo, un centro y la mano no pegada al cuerpo dentro del área, era penal”.