"Economía mexicana no aguanta un Mundial", dice Ana Guevara

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La senadora Ana Gabriela Guevara señala que la economía mexicana no está para invertir en la organización de una Copa del Mundo.



Argumentó que en el País existen otras prioridades en los que se pueden destinar seis mil millones de dólares que se requieren para albergar la máxima justa del balompié internacional.



“El caldo no está para albóndigas. Estamos recortando presupuesto en muchas áreas y es mejor destinar esos recursos para otros rubros más importantes”, advierte la ex velocista olímpica.



Guevara preferiría que el dinero se ponga a disposición de las escuelas y hospitales del país, más allá de darlo a un evento plenamente privado como es la Copa del Mundo.