El 'Titán' no pone pretextos

ZAPOPAN, Jalisco(GH)

Sin poner pretextos sobre su pobre producción ante Italia, el toletero Adrián González atribuyó a malos ajustes en sus swings el no poder pegar un hit ante los europeos en el Clásico Mundial de Beisbol.En cinco turnos al bat, el jugador de los Dodgers no pudo conectar imparable, sin embargo, la lesión sufrida hace unas semanas no fue una excusa para él.“No me afectó la lesión, yo digo que afectó que mi swing no estaba bien. Me sentí bien en el ‘timing’. Estaba viendo bien los pitcheos, pero al momento de ir sobre la bola y hacer el contacto que quería, mi swing estaba un poco largo y yo mismo me gané. Yo digo que todos mis swings hasta el día de hoy han sido de terapia para ver cómo se siente. No puedo decir que estoy fuera de ritmo, sino que no pude hacer los ajustes que realmente puedo hacer”, apuntó.Para el “Titán” no hay otra fórmula para vencer a Puerto Rico y Venezuela que no sea la de anotar carreras.“Tenemos que meter más carreras que ellos, sabemos que es difícil, pero hay que seguir con el ánimo, con el entusiasmo. Yo en lo personal tengo que pensar en cómo ajustar mi swing para hacer mejores contactos y seguir para hacer lo necesario en la ofensiva.“Hay que venir el sábado con todas las ganas, con toda la actitud y vamos con la mentalidad de que vamos a ganar”, dijo.