Va México por todo en el Clásico Mundial

ZAPOPAN, Jalisco(GH)

La selección mexicana de beisbol se jugará la vida mañana en el Estadio Panamericano cuando se mida a Puerto Rico a las 19:00 horas (tiempo de Sonora) en el segundo juego del Grupo D del Clásico Mundial de Beisbol.



La dolorosa e inesperada derrota ante Italia dejó a los aztecas al borde del nocaut, ya que un descalabro ante los boricuas significaría una muy probable eliminación por segundo torneo consecutivo.



Para el duelo de mañana, el lanzador de los Medias Blancas de Chicago, Miguel González saltará a la lomita por los tricolores. El “Mariachi” tendrá la difícil encomienda de sostener a la poderosa ofensiva caribeña liderada por los bats de Carlos Beltrán, Javier Báez, Yadier Molina, Carlos Correa y Ángel Pagán.



Por parte de Puerto Rico, Jorge López será el encargado de abrir y maniatar a los bateadores locales.



Pese a la caída ante Italia, el manager mexicano, Édgar González se mostró optimista de derrotar a los boricuas y después a Venezuela.



“Cómo no, cualquiera puede ganar, si seguimos jugando como jugamos, los pitcher son de muy alto nivel y siento que esto les ayuda para mejorar, para hacer sus ajustes y eso les va a ayudar a seguir mejorando todo el tiempo, y siento que podemos ganar, cualquier equipo puede ganar cualquiera de las series”, comentó.



Además, el timonel azteca aseguró que Roberto Osuna seguirá como su cerrador sin importar que haya sido el villano ante los italianos.



“No cambia nada. Si vuelve a llegar la situación y estamos arriba en el noveno, o es uno vuelve a regresar al noveno, lo ha hecho mucho tiempo y lo seguirá haciendo, y como siempre digo yo, si vamos a perder, vamos a perder, me hace que fue el número uno o dos en la liga. Te tienes que ir con la personas que ya lo está haciendo y que ya lo hace y si vamos a perder, vamos a perder así. No cambiaré nada”, apuntó.